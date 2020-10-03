AK Parti'li Kandemir, partisinin Osmangazi ilçe kongresinde konuştu:

BURSA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Bizde öyle bir muhalefet var ki öyle bir ana muhalefet var ki maalesef, ömrünü uyku halinde geçirenlerden de değil bunlar. Uyku taklidi yapanlardan. Ne zaman bir sıkıntı yaşasa bu millet, ne zaman dara düşse, ne zaman yüreği sıkışsa dikkat edin bunların tavırlarına. Yok olurlar ortadan." dedi.

Partisinin, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Osmangazi 7. Olağan Kongresine katılan Kandemir, burada yaptığı konuşmada, AK Parti'nin, mevkilerin geçiciliğine inanan, bir aşkla ve şevkle bakan, inandığı değerler uğruna mücadele edenlerin ailesi olduğunu söyledi.

AK Parti siyasetinin yeni bir dil inşa ettiğini ve bu medeniyetin diliyle siyaset üreten bir siyasi hareket olduklarını belirten Kandemir, şöyle konuştu:

"AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan'ın diliyle Birleşmiş Milletler kürsüsünde 'Dünya 5'ten büyüktür' diye haykırırken, bir iddianın bayraktarlığını, taşıyıcılığını yapıyor. Aynı zamanda yeni bir dil inşa ediyor, sadece söyledikleriyle değil, yaptıklarıyla ve duruşuyla. Bugün dünyanın dikkat kesildiği, dünyayı meşgul eden pek çok sorun, ülkemizin çevresinde cereyan ediyor. Bir asır önce yeni bir dünya inşa edilirken bu ülkeyi dışlayanlar, şimdi Türkiye'nin de işin içerisinde olmasını, eğer bir şey inşa edilecekse başat ülke olması gerektiğini fark ediyor ve görüyorlar. Kolay olmadı, kolay gelmedik bu günlere. Bedeller ödedik milletçe, ülke olarak."

Kandemir, "Düne kadar bu ülkeye, 'İşte şuradan yürüyeceksin' denilerek hiza bildirildi. Şimdi biz sadece kendi yolumuzu kendimiz çizmiyoruz. Yeri geldiğinde kendi yolumuzu kendimiz inşa ediyoruz. Eğer bugün zaman zaman zorlanıyorsak, eğer bugün bu mücadele kızgınlaşıyorsa dünya siyasetinde ve arenasında, işte bu tarif edilen yollara itiraz ettiğimiz için değil sadece, Yeni bir yol inşa ettiğimiz içindir." diye konuştu.

Bir şeyin daha farkında olduklarını anlatan Kandemir, şunları kaydetti:

"Bu millet her defasında huzuruna gittiğimizde yeri geldi yakamıza rozeti takıp, 'Evet sorumluluk sizde' diyerek yetki verdi, yeri geldi 15 Temmuz'da olduğu gibi 'Benim iradem' dedi ölümü pahasına meydanlara indi, şehit oldu, gazilik rütbesine erişti, iradesini ve bu mücadeleyi korudu, kolladı. Her imkan aynı zamanda bir imtihan. Bu imtihanı doğru verelim diye gayret gösteriyoruz bütün ekip olarak, teşkilatımızla."

Kandemir, inandıkları yolda yürümeye devam edeceklerini vurgulayarak, "2023 seçimleri, kolay bir seçim değil. Biz, dün hasım olanların, ne kadar kolay hısım olabildiğini son yerel seçimde gördük. Cumhur İttifakı olarak el ele verdik ve bu milletin bize çizdiği istikamette gayret gösterdik, mücadele ettik ama şimdi görüyoruz ki önümüzde 2023'e giden bu yolda olmadık ittifaklarla karşılaşmak da mümkün. O zaman iş bize düşer, teşkilatlarımıza düşer." dedi.

- "Bizim esas meselemiz, yerli ve milli bir muhalefetin olmaması maalesef"

"Bizim ekibimiz diğerlerinden daha farklı, bizler ömürlerini uyku halinde geçirenlerden, tepki vermemeyi, rahatı, hikmet zannedenlerden değiliz. Zaten esas meselemiz de bu." diyen Kandemir, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bizde öyle bir muhalefet var ki öyle bir ana muhalefet var ki maalesef, ömrünü uyku halinde geçirenlerden de değil bunlar. Uyku taklidi yapanlardan. Ne zaman bir sıkıntı yaşasa bu millet, ne zaman dara düşse, ne zaman yüreği sıkışsa dikkat edin bunların tavırlarına. Yok olurlar ortadan. Ne zaman coşsak, ne zaman başarsak, ne zaman mutlu olsak milletçe, dikkat edin bunlara dudak ucuyla sevinirler. Küçümserler başarılarımızı.

Karadeniz'de doğal gaz bulursunuz, dudak ucuyla sevinirler. Azerbaycan'ın başı dara düşer, koşarsınız yüreğinizle, her türlü imkanınızla 'Yanınızdayız' dersiniz, çıkar sözcüleri, 'Bunlar bir yerlerden adam taşıyor oraya' der. Çukurlar kazılır, bölgenin hayalini çukurlara gömmek isterler adeta, yiğit gençleriniz, askerleriniz, polisleriniz göğüslerini siper ederler, bunlar ülkede hiç bir şey olmuyormuş gibi uyumaya devam ederler. Hemen sınırın öte yakasına bir terör koridoru kurarlar birileri, büyük devletler finanse ederler, planlar projeler oluşturulur, bunların temsilcileri çıkar, harekat emri verildiğinde 'Ne işimiz var bizim Suriye bataklığında' derler. Bizim esas meselemiz, yerli ve milli bir muhalefetin olmaması maalesef. Ama evelallah milletimiz bunları görüyor."

Tek listeyle gidilen seçimde mevcut başkan Ufuk Cömez'in yeniden başkan seçildiği kongreye, AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, Eski İçişleri Bakanı, TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı Efkan Ala, AK Parti MKYK Üyesi Antalya Milletvekili Mustafa Köse, AK Parti Trabzon milletvekili Muhammet Balta, AK Parti Bursa Milletvekilleri Refik Özen, Mustafa Esgin, Atilla Ödünç, Emine Yavuz Gözgeç ile bazı illerin milletvekilleri, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ilçe belediye başkanları, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman ve partililer katıldı.