AK Parti'li kadınlar şiddete karşı tek ses oldu

İZMİR (AA) - İzmir, Manisa, Uşak, Denizli ve Aydın'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla AK Parti Kadın Kolları il başkanlıklarınca eş zamanlı basın açıklaması yapıldı.

AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ, partisinin il başkanlığı 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Konferans Salonu'nda yaptığı açıklamada, şiddetin her türlüsüyle mücadele etmeyi sürdürdüklerini belirtti. Kadına yönelik şiddetin farklı sonuçları olduğuna dikkati çeken Büyükdağ, "Bu eylem tüm toplumun huzuruna kastediyor, aileyi parçalıyor, geriye hayatını kaybetmiş ya da travmalarla dolu kadınlar, mutsuz çocuklar ve karanlık bir gelecek bırakıyor. Şiddet uygulayan ise insanlıktan çıkıyor." dedi.

- Manisa

AK Parti Manisa İl Kadın Kolları Başkanı Aynil Yavaş, partisinin il başkanlığında yaptığı açıklamada, kadına yönelik fiziksel ve psikolojik şiddetin devam ettiğini anlattı. Bu konuda kararlılıkla mücadele etmeyi sürdüreceklerini aktaran Yavaş, "Tüm çabalara, çığlıklara, kanunlara rağmen, bahaneleriyle kaim bazı cahillerin elleri, dilleri kadınların, çocukların bedenlerine, ruhlarına adeta bir balyoz gibi iniyor. 'Şiddet bizim turuncu çizgimizdir' demiştik. O çizgiyi aşanlarla çetin mücadelemiz dün olduğu gibi bugün de yarın da sürecektir. " ifadelerini kullandı.

- Uşak

AK Parti Uşak Kadın Kolları Başkanı Hilal Sabancı, il başkanlığında yaptığı basın açıklamasında, kadına yönelik şiddetin tüm toplumun huzuruna kasteden bir eylem olduğunu vurguladı.

Kadına yönelik şiddete karşı yapılan çalışmaları hatırlatan Sabancı, şöyle konuştu:

"Hükümetimiz ve bakanlıklarımız şiddeti durdurmaya yönelik yoğun çaba göstermiştir. Halen devam eden bu mücadelede hem şiddet uygulayanlara karşı yaptırımları arttırmış, hem de şiddete maruz kalan kadınlara maddi ve manevi destek vererek hayatlarına umut olmuştur. Biz hiçbir zaman bahanelerin arkasına saklanmadık, imkansızlıkların partisi olmadık. Bugün bir kez daha tüm popülist yaklaşımları elimizin tersiyle iterek şiddetle mücadelede yolumuza kararlılıkla devam ettiğimizi gür sesimizle haykırıyoruz."

- Denizli

AK Parti Denizli İl Kadın Kolları Başkanı Nurcan Dalbudak, partisinin İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, kadına yönelik fiziksel ve psikolojik şiddetin devam ettiğini söyledi. Şiddetin "turuncu çizgileri" olduğunu kaydeden Dalbudak, o çizgiyi aşanlarla çetin mücadelelerinin dün olduğu bugün de yarın da süreceğini belirtti.

- Aydın

AK Parti Aydın Kadın Kolları Başkanı Duygu Göğde da partisinin İl Başkanlığı binasında yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddetin sadece bir kişiye yönelmiş bir tehdit olmadığını kaydetti. Göğde, "Bu eylem tüm toplumun huzuruna kastediyor, aileyi parçalıyor, geriye hayatını kaybetmiş ya da travmalarla dolu kadınlar, mutsuz çocuklar ve karanlık bir gelecek bırakıyor. Şiddet uygulayan ise, insanlıktan çıkıyor." ifadelerini kullandı.