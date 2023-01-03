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Ekonomi ‘AK Partili isimlerden çok sağlam kulis bilgisi aldım’ diyerek açıkladı: Doğalgaza o tarihte indirim geliyor
Ekonomi

‘AK Partili isimlerden çok sağlam kulis bilgisi aldım’ diyerek açıkladı: Doğalgaza o tarihte indirim geliyor

İstanbul'da doğalgaz fiyatlarına 29 Aralık'ta uygulanan yüzde 12'lik indirim sonrası gözler yeni indirimlere çevrildi. Gazeteci Cem Küçük, AK Partili kaynaklardan edindiği kulis bilgisini canlı yayında duyurdu.

Yeniakit Publisher
2023-01-03 09:35:00 - 2023-01-03 09:37:16
‘AK Partili isimlerden çok sağlam kulis bilgisi aldım’ diyerek açıkladı: Doğalgaza o tarihte indirim geliyor

İstanbul’da doğalgaz fiyatlarında 1 Ocak’tan itibaren yüzde 12 indirim yapıldı.

Devamında alınan karara göre ibadethanelerde, cem evlerinde kullanılan doğalgazda yüzde 42,73 indirim yapıldı.

Ayrıca sanayide kullanılan doğalgaza yüzde 13,10 ile yüzde 25,11 arasında indirim geldi. Elektrik üretiminde kullanılan doğalgaza ise yüzde 12,73 oranında indirim yapıldı. İndirim 1 Ocak 2023’ten itibaren geçerli olmaya başladı.

Kübra Par'a Açık ve Net programına konuk olan gazeteci Cem Küçük, doğalgaz fiyatlarıyla ilgili önemli bir kulis bilgisini paylaştı.

Cem Küçük, doğalgaza çok yakında bir indirimin daha geleceğini söyledi.

Bilgisinin sağlam kaynaklı olduğunu ifade eden Küçük, "Bu ay sonu ve Şubat ayına doğru bir indirim gelecek. Bilgime güveniyorum. Kulis bilgisi olduğunu ifade edeyim" dedi.

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Yorumlar

Zam yapan başkası

Indirim kulis bilgileri Akp den oylemi bu tam bir çakallık ve namussuzluk.
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