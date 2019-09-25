AK Partili isimden Mansur Yavaş’a destek ve uyarı

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş için "Malumun ilamı olarak bu sözler dikkatimizi bile çekmemesi gerekirken, kim olursa olsun, siyasi görüşüne, partisine bakılmaksızın bu erdemli duruşu takdir etmemiz ve demokratik tepki kültürünün gereği olarak takipçisi olmamız gerekir" dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, kişisel Twitter hesabında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın sözlerini takipçilerine aktardı.

Yeneroğlu, Yavaş'ın "Olur da belediyede benim göreve getirdiğim bir arkadaşım yanlışa düşer, zulmeder, harama meyleder, hakkı korumazsa, sizler de hakkın korunması yolunda karşıma dikilmezseniz 5 buçuk milyon hemşehrimize, tüm Türkiye'ye, hem bu dünyada hem de ahirette hesap vermek zorunda kalırsınız. Bu yaştan sonra ne haram yemenin, ne haram yedirmenin riskine dahi girecek değilim. O yüzden yapılan iyi ve kötü ne varsa tarihe miras kalacak" şeklindeki açıklaması için şunları söyledi:

"Aslında malumun ilamı olarak bu sözler dikkatimizi bile çekmemesi gerekirken, kim olursa olsun, siyasi görüşüne/partisine bakılmaksızın bu erdemli duruşu takdir etmemiz ve demokratik tepki kültürünün gereği olarak takipçisi olmamız gerekir."