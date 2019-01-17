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AK Partili isimden flaş sözler! "Melih Gökçek istifa etti, AK Parti rahatladı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski metin yazarı Aydın Ünal, Yeni Şafak’ta bugün yayımlanan “Ankara nasıl kazanılır?” başlıklı yazısında, Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek'in istifasının, AK Parti'yi rahatlattığını söyledi.

17 Ocak 2019 Perşembe 14:18
AK Partili isimden flaş sözler! "Melih Gökçek istifa etti, AK Parti rahatladı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski metin yazarı Aydın Ünal, Melih Gökçek’in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa etmesinin “Ankara ve AK Parti’yi rahatlattığını” söyledi.

Ünal, Gökçek’in tekrar seçildiği 2014’teki yerel seçimin ardından Ankara’da belediye hizmetlerinin iyiye gitmediğini vurgularken eski belediye başkanının “göz bebeğim” dediği Ankapark’ı da “Yüklü miktardaki yatırım, Ankara’da belediye hizmetlerinin aksamasına neden oldu” ifadeleriyle eleştirdi.

Eski AK Parti milletvekili olan Ünal, partinin “Ankara’ya şu yatırımları yapacağız, şu projeleri kazandıracağız” söyleminin “25 yıldır Ankara’yı siz yönetmiyor musunuz?” cevabıyla karşılanabileceğini de belirtti.

Aydın Ünal'ın Yeni Şafak'ta yayımlanan yazısı şöyle:

“Ankara nasıl kazanılır?”

Muhalefet uzunca bir süredir AK Parti’ye lokal de olsa bir yenilgi yaşatmak, bir mevzi kazanmak istiyor. Muhalefetin hedefinde Ankara var. Eğer Ankara’da AK Parti’yi yenebilirlerse, bunu abartıp büyük başarı sayacaklar ve hiç kuşkusuz bu mevziden motivasyon üretecekler. İşte bunun için birbirine hiç benzemeyen partiler Ankara’da ittifak yapabiliyor, tabanlarının asla kabullenemeyeceği adayları ortak aday olarak çıkarabiliyor, bu adaya epeyce de oy toplayabiliyorlar.

2014 yılında CHP Mansur Yavaş’ı aday gösterdi. Mansur Yavaş, CHP’liler kadar diğer muhaliflerin de oylarını aldı ve seçimi sadece 1 puanla kaybetti. 2014’de AK Parti yüzde 44,8; CHP yüzde 43,8 oy aldı. O seçime MHP de kendi adayıyla girmiş ve yüzde 7,77 oy almıştı.

Ankara’da, AK Parti ve MHP oylarını üst üste koymak mümkün mü?

2014 AK Parti ve MHP oylarını toplarsak Cumhur İttifakı’nın oyu yüzde 52,5.

Ancak, 2017 Halkoylamasında AK Parti MHP toplamı diyebileceğimiz “Evet” oyu yüzde 48,85 oldu.

2018’de ise, Recep Tayyip Erdoğan’a Ankara yüzde 51,5 oy verdi. Cumhur İttifakı’nın oy oranı ise yüzde 53,5 oldu.

Bu rakamlara göre, muhalefet, AK Parti ve MHP dışında kalan tüm oyları toplayabilse bile Ankara’da belediye başkanı seçtiremez.

Ancak siyasetin matematik olmadığını, siyasette her zaman 2 kere 2’nin 4 etmediğini biliyoruz.

24 Haziran seçimlerinde AK Parti Ankara’da yüzde 40 oy almıştı. Bu yüzde 40’ın üzerine gelecek her bir MHP oyu AK Parti adayı için avantaj olacaktır. Lakin, AK Parti, Ankara’da bu avantajın yanında dezavantajlarla da seçime giriyor.

Birincisi ekonomideki sorun Türkiye genelinden daha fazla Ankara’yı etkilemiş durumda. Alınan tedbirlerin sanayiciyi, esnafı, tüccarı, çiftçiyi, memuru rahatlatacağına şüphe yok ancak ekonomik risk yine de varlığını koruyor.

İkincisi, 2014 seçimlerinden sonra Ankara’da belediye hizmetleri iyiye gitmedi. Özellikle Ankapark’a yapılan yüklü miktardaki yatırım, Ankara’da belediye hizmetlerinin aksamasına neden oldu. Mustafa Tuna göreve geldikten sonra bu aksamayı telafi etmek için insanüstü bir gayret gösterdi ama sorunlar tam olarak çözülemedi.

Üçüncüsü Ankara bir memur şehri. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bürokrasiyi köklü şekilde değiştiriyor ve kimi memurlar da bu değişimden etkileniyor, tedirgin oluyor.

Dördüncüsü de muhalefetin adayı “Ankaralı” olma kozunu kullanıyor.

Bu ve benzeri riskler Ankara’da denklemi değiştirebilir; AK Parti’ye ya da MHP’ye oy vermiş seçmenin tercih değiştirmesine ya da sandığa gitmemesine yol açabilir.

AK Parti’nin Ankara’da bir kez daha zafer kazanabilmesi için, tek başına MHP’den gelecek oylara bel bağlamak yerine, bu risklerin de üzerine kararlı şekilde gitmesi gerekiyor.

Öncelikle, Türkiye genelinde olduğu gibi Ankara’da da ekonomideki kötümser algının mutlaka iyimsere dönüştürülmesi gerekiyor. Ekonomide işlerin iyiye gittiğinin ikna edici şekilde anlatılması büyük önem taşıyor.

Yeni sistemden tedirgin olan memurların da ikna edilmesi, rahatlatılması Ankara için son derece mühim.

Ankara’nın muhalefete geçmesi hem Ankara için, hem de Türkiye için büyük riskler barındırıyor. Seçmene, Ankara’da olabilecek bir değişimin risklerinin de hissettirilmesi gerekiyor.

Ankara’yı kazanmanın belki de en önemli yolu ise Ankara’da samimi bir özeleştiri yapmaktan geçiyor…

Ankara’da Büyükşehir Belediye Başkanı istifa etti. Bunun Ankara’yı ve AK Parti’yi rahatlattığına şüphe yok. Ancak bir özeleştiri yapılmadı. Mesele konuşulmadı. İstifanın nedenleri bile tartışılmadı.

Suskunluğun üzerine yeni bir şeyler söylemenin de yeni bir şeyler inşa etmenin de zor bir gayret olduğunu görmek zorundayız.

AK Parti, Ankara’yla samimi bir şekilde yüzleşmeli. Ankara’daki hatalı uygulamalar, ihmaller, şehre, şehirleşmeye ilişkin eksikler, noksanlar tek tek ortaya dökülmeli ve bunların muhasebesi yapılmalı. Ankara’da yeni bir dönemin başlayacağı, bu yeni dönemin eskiyi tamir edip Ankara’ya yeni değerler katacağı açıklıkla ve samimiyetle anlatılmalı.

“Ankara’ya şu yatırımları yapacağız, şu projeleri kazandıracağız” şeklindeki bir söylem, artık “25 yıldır Ankara’yı siz yönetmiyor musunuz?” cevabıyla karşılaşabilir. Bunun için de Ankara’da söylemin mutlaka farklı kurulması gerekiyor.

AK Parti Ankara’yı mutlaka kazanmalıdır ve inşallah kazanacaktır da. Ankaralının önünde yapılacak samimi ve açık yürekli bir muhasebenin, özeleştirinin Ankara’dan karşılık bulacağına şüphe yoktur.

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 14:18
  1. Aydın Ünal
  2. Erdoğan'ın eski metin yazarı
  3. Melih Gökçek
  4. AK Parti
  5. Yerel seçimler
  6. flaş iddia
  7. Gökçek istifa etti Ankara rahatladı
  8. Yeni Şafak Yazarı
  9. Ankara Büyükşehir Belediyesi

YORUM YAZ

  • Yunus16Yunus1624 dk önce
    AYDIN ÜNAL KİM YAV? AK PARTİ BARINÇ VE DAYATMA VEKİL OĞUL İSTİFA EDERSE RAHATLAR. MELİH BEY İN BAŞINI BARINÇ YEDİ. MELİH BEY MİLLİYETÇİ MUHAFAZAKAR VATANSEVER BİR İNSAN. FETÖ KOKUSU BARINÇ TAN GELİYOR, HERŞEYİN HESABINI VERSE KOZMİK ODANIN HESABINI VEREMEZ. DEVLET ADAMI BARINÇ GÖREVİ SIRASINDA KAÇ TANE FETÖ CÜ HAKİM VE SAVCIYA REFERANS OLMUŞTUR??? BAŞKAN ERDOĞAN BARINÇIN HIZINI KESEMEDİĞİ İÇİN, MELİH BEY DEN İSTİFA ETMESİNİ RİCA ETTİ. EMİR VERMEDİ.!!
  • ak parti neferiak parti neferi24 dk önce
    aklın sıra ak parti üzerinde algı oluşturmak istiyorsun. melih beyle ak partli seçmenleri biribirine küstüremezsin.. seningibilere bu millet itibar etmiyor artıkkk bilesin emiiii.
  • OsmanlıOsmanlı30 dk önce
    Melih Gökçek ne kadar büyük başkanmış ki haksız olarak görevden alınmış olmasına rağmen hak etmediğini düşündüğüm insanlara dava şuuru ile hala destek olmaya çalışıyor.Ankarayı Ankara yapan adam.İhanet içinde olanlar utansın.
  • Mustafa ERDOĞANMustafa ERDOĞAN45 dk önce
    Bu adam ajan! Böyle bir ortamda AK Parti safında yer alan Melih Gökçek ve yakınlarını muhalafete çekip ortalığı karıştırmak istiyor. Zaten Hayrettin Karaman gibi bir din provokatörüne yazarlık yaptıran Yeni ŞAFAK şaşırtmadı!

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