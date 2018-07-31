AK Partili isimden engelli kardeşlere anlamlı ziyaret

AK Parti'den yapılan yazılı açıklamaya göre, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Emine ve İbrahim Katı çiftinin çocukları Yeter (19), Ümmü Gülsüm (26), Ilgın (30), Mehmet (22), Yunus (28) ile Ali'yi (29) yeni evlerinde ziyaret etti.

Ilgın Katı'nın kendisine attığı mesaj üzerine ailenin Yakınca'da oturduğu evi ziyaret eden Çalık, kendisinden istenen ev talebini yerine getirdi. Katı ailesi, Şehit Fevzi Mahallesi Şehit Dilaver Koca Caddesi'nde engelli çocuklarının rahat edebileceği şekilde yapılan yeni evlerine taşındı.

Aileyi yeni evlerinde ziyaret eden Çalık, burada yaptığı konuşmada, çocukların 6'sının yatalak hasta olduğunu belirtti.

SELÇUK ECZA DEPOSU'NA TEŞEKKÜR ETTİ

Aileyi yakından takip ettiğini ve öncelik olan ev taleplerini yerine getirdiklerini aktaran Çalık, "Bu eve taşınmaktan çok büyük memnuniyet duydular. Evin engelli dostu bir ev haline getirilmesini istedik. Arsanın alınmasında desteklerini esirgemeyen Selçuk Ecza Deposu'na, sonrasında da burayı engelsiz ev haline getiren Malatya Müteahhitler Birliği'ne ve belediyelerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Engelli çocukların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmek istediklerini ifade eden Çalık, çocukların evde bakım ücretlerini aldıklarını hatırlattı.

Çalık, aileye destek olan herkese teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Evlatlarımla birlikte olmak ve onlardan memnuniyet ifadelerini duymak beni hassaten mutlu etti. Yapabileceğimiz ne varsa Cumhurbaşkanımızın talimatıyla evde bakım ihtiyacı olan insanlarımıza bakıyoruz. Ama bir evde 8 evladımızın 6'sının engelli olması anne-baba açısından da çok zor bir durum. Ama anne ve babamız evlatlarına çok güzel bir şekilde bakıyorlar. İkisine de çok teşekkür ediyorum. Biz üzerimize düşeni yapmak için gayret gösteriyoruz. Ziyaretimizde de eksikleri söylediler, onları da çözüme kavuşturacağız. Hepsinin ortak bir talebi var, inşallah nasip olursa cumhurbaşkanımızın evlerinde ziyaret etsin istiyorlar. Hepsinin özel mesajı. Bizde cumhurbaşkanımız Malatya'ya geldiğinde bu 8 evladımızı evlerinde ziyaret etsin istiyoruz."