AK Partili isimden emekli maaşları için flaş açıklama: O tarihe yetişmesi zor gibi

Son dakika haberi: Memur ve emekliye yüzde 30 zam Meclis'ten geçerken, zamlı maaşların 15 Ocak'a yetişip yetişmeyeceğiyle ilgili AK Parti'den açıklama geldi. Zamlı maaşların 15'inde yetişme imkanının zor olduğunu belirten Elitaş, memur ve emeklilerin merakla beklediği yeni maaşların yatacağı zamanla ilgili tarih verdi.

Memur ve emeklilere yüzde 30 zam yapılması kararının ardından gözler zamlı ilk maaşların yatacağı tarihe çevrildi. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, memur ve emeklilerin zamlı maaşlarının yatacağı tarihle ilgili açıklamasında 15 Ocak'a yetişme ihtimalini değerlendirirken gelecek haftayı işaret etti. Elitaş ayrıca EYT düzenlemesiyle ilgili de açıklamada bulundu.

15'ine yetişme imkanı yok gibi

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, memur ve emeklilerin yüzde 30 zamlı maaşlarının ne zaman yatacağıyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Pazar günü yansımış olacaktı. Geçen hafta geçirebilseydik, cuma günü yasalaşsaydı pazar günü herkesin hesaplarına geçme imkanı olacaktı. 15'inde yetişme imkanı sanıyorum yok gibi. Çünkü sisteme girmeleri bayağı bir zaman alabilir. Pazar günü olmaz da çarşamba-perşembe günü veya gelecek hafta cuma günü bu gerçekleşmiş olur."

EYT düzenlemesi bize henüz gelmedi

Elitaş ayrıca EYT düzenlemesiyle ilgili de konuşurken şu ifadeleri kullandı:

"Ocakta iki haftalık çalışma imkanı kaldı. EYT düzenlemesi henüz bize gelmedi, bize geldikten sonra da 10 günlük bir süre gerekir. Bizden bir tarih istemeyin. Bazen yeter sayı bulanmıyor. Muhalefet tıkayabiliyor. Yok saydırıyor. Onun için bir süre vermemiz mümkün değil. Bu konuda söz vermemiz mümkün değil."