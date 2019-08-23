AK Partili isimden Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'a tepki: Sizi kim tanıyordu?

Sezai Erhan yeniakit.com.tr

Yeni parti kurma hazırlığındaki eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’a AK Parti cephesinden tepkiler devam ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır’dan sonra bir tepki de AK Parti Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek’ten geldi.

Ters düştüysen kenara çekilirsin

Zeybek, “Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan sizi kim tanıyordu? Bu ülkede belli hizmet ve görevleri yapmanızı sağlayan ve size bu imkanı veren oluşuma bakmanız lazım. Ters düşebilirsiniz. Farklı bakabilirsiniz bu doğaldır. Bunun karşılığı bu olmamalı. Ters düştüysen kenara çekilirsin. Siyasetin dışında da hayat var” diye konuştu.