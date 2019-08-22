AK Partili isimden ABD’ye ‘kayyım’ tepkisi: PKK’yı motive etmekten artık vazgeç

Murathan Seyitoğlu Ankara AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, düzenlediği basın toplantısında Türkiye'de Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevden alınarak kayyım atanmasına ilişkin yaptığı skandal açıklamaya tepki gösterdi.

“Amerika’da bu tepkiyi gösteren akılla PKK/PYD aklının hiçbir farkı yoktur”

ABD’nin terör örgütü PYD/PKK’ya her fırsatta sahip çıktığına dikkat çeken AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, ABD’ye tepkisini şöyle dile getirdi:



“Amerika’da bu tepkiyi gösteren akılla PKK/PYD aklının hiçbir farkı yoktur. Zaten PKK/PYD’nin aklı ABD’nin himayesi ve kontrolünde varolan bir akıldır. ABD’nin öteden beri PKK/PYD’yi kurup, büyüten, destek veren ve Türkiye’ye karşı kullanan bir ülke olduğunu biliyoruz.Suriye’deki PKK/PYD terör örgütünü bütün dünya kamuoyunun önünde açık açık ABD’nin desteklediğini biliyoruz. Kendi akıllarının gereği bölgemizde sürdürmeye çalıştıkları plan ve projeye uygun bir açıklamadır bu.”

“Türkiye’nin hangi saiklerle görevden aldığına iyi baksınlar”

Türkiye’de olduğu gibi ABD’nin kendi ülkesinde DAEŞ’e yardım ve yataklık eden milletvekili ve belediye başkanlarına geçit vermeyeceğini dikkat çeken Ahmet Hamdi Çamlı, “Görevden alınan HDP’li başkanlar, halkın karşısına çıkıp ‘Ben sizin 12-13 yaşındaki çocuklarınızı Amerika ve İsrail hesabına dağa çıkaracağız ve onlara dağda terör eğitimi vereceğiz. Ben sizin çocuklarınız olan geleceğinizi İsrail ve Amerika’nın menfaatleri doğrultusunda her türlü organizasyona sokacağım.’ diye mi oy istedi? ABD, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin sözü edilen HDP’li başkanları hangi saiklerle görevden aldığına iyi baksınlar.” şeklinde konuştu.

“ABD’nin skandal kayyım açıklaması PKK/PYD’yi motive etmiştir”

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus’un terörle ilişkileri tespit edilen 3 belediye başkanlarının yerine kayyım atanmasına ilişkin yapılan açıklamanın terör örgütü PKK/PYD tarafından nasıl karşılandığına ilişkin değerlendirmelerini sürdüren Ahmet Hamdi Çamlı, şöyle konuştu:

“ABD’den gelen bu açıklamalar PKK/PYD terör örgütünü motive etmiş,HDP’lileri sevindirmiştir. Terör örgütü ile ABD’nin işbirliği içinde olduğunu biz zaten uzun yıllardır biliyoruz. PKK terör örgütünün başından itibaren ABD-CIA organizasyonu olduğunu çok iyi biliyoruz. CIA, tarafından bu ümmetin içine fitne soksunlar ve ülkeyi bölüp parçalasınlar, öte yandan ise İsrail bölgedeki emellerine rahat bir şekilde ulaşması için PKK’yı kurmuştur. ABD’den gelen PKK yanlısı açıklamalar, İsrail’i güçlendirmek ve İsrail’in önünü açmak için yapılmaktadır.

“Ümmetin son kalesi olan bu topraklarda ABD’nin oyunlarına geçit verilmeyecektir”

AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, sözlerini şöyle tamamladı:

“Ümmetin son kalesi olan bu topraklarda ABD’nin oyunlarına artık geçit verilmeyecektir. Kamu vicdanı ile devletin tepkisi örtüşüyor. Eskiden devlet başka, millet başka düşünüyordu fakat artık Türkiye’de devlet ve millet birlektiğiyle teröre karşı mücadele veriliyor. Devlet, millet kardeşliği Sayın Cumharbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’la birlikte zirve yapmıştır. Bu birlikteliğin sonucunda Allah’ın izniyle bu topraklardan terör örgütleri tamamen yok edilecektir.”

ABD skandal ‘kayyım’ açıklamasında bulunmuştu!

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, terörle ilişkileri tespit edilen 3 belediye başkanlarının yerine kayyım atanmasına ilişkin açıklamada bulundu. Ortagus, "Seçilmiş yetkililerin görevden alınması ve yerine seçilmemişlerin getirilmesi her zaman endişe vericidir" açıklamasında bulunmuştu.