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AK Partili isim ve yeğeni ölü bulundu

Erzurum'un Karayazı ilçesinde bulunan bir araçta, AK Parti Belediye Meclis Üyesi Savcı Küçük ile yeğeni Ahmet Küçük'ün cansız bedenleri bulundu.

18 Haziran 2019 Salı 21:09
AK Partili isim ve yeğeni ölü bulundu

Erzurum'un Karayazı ilçesinde, arazide terkedilmiş araç içerisinde iki ceset bulundu. Yapılan incelemede, cesetlerin AK Parti Belediye Meclis Üyesi Savcı Küçük ile yeğeni Ahmet Küçük'e ait olduğu belirlendi.

Olay, sabah saatlerinde Karayazı ilçesine bağlı Turnagöl ile Anıtlı mahalleri arasındaki bir arazide meydana geldi.

İddiaya göre, arazide terk edilmiş araç içerisinde iki kişinin hareketsiz durduğunu görenler, durumu jandarmaya bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekiplerinin yaptığı kontrolde 2 kişinin de cansız bedeniyle karşılaştı.

Soruşturma başlatıldı

Jandarmanın yaptığı araştırma sonucunda cesetlerin Turnagöl Mahallesi eski Muhtarı ve halen AK Parti Belediye Meclis Üyesi olan Savcı Küçük ile yeğeni Ahmet Küçük'e olduğu tespit edildi.

Savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından iki kişinin cansız bedeni morga kaldırıldı.

Olayla ilgili Karayazı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 21:09
  1. Erzurum
  2. AK Parti Belediye Meclis Üyesi Savcı Küçük
  3. AK Parti Belediye Meclis Üyesi Savcı Küçük öldü

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