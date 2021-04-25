AK Partili isim sert çıktı: Soykırımcı da, işgalci de ABD'dir!

AK Parti Kütahya Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlık Divanı Katip üyesi İshak Gazel, Biden’in soykırım açıklamasının tarihi ve hukuki gerçekle bağdaşmayan bir açıklama olduğunu ifade etti.

Milletvekili İshak Gazel, ABD Başkanı Biden’in 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımlamasının Türkiye - ABD ilişkilerine zarar vermekten başka bir sonucu olmayacağına vurgu yaptığı açıklamasında, “Soykırım kapsamı uluslararası hukuk kurallarınca belirlenmiş ve 1948 sözleşmesinde de yer aldığı üzere sadece yetkili mahkeme tarafından hüküm altına alınabilecek bir kavramdır. AİHM de 2015 ve 2017 kararlarında 1915 olaylarının tarihçiler tarafından tartışılması gerektiğini, bunun dışında bir önem atfetmenin mümkün olmadığını belirtmiştir. Türkiye bu konuda kendinden emindir. Cumhurbaşkanımız 2005 yılında bu olayların araştırılması, gerçeklerin açıp çıkarılması İçin ortak bir tarih komisyonu kurulmasını önermiştir. Bu meydan okumaya hala bir cevap verilmiş değildir. Eğer tarihi konular bu şekilde siyasi kararlarla ortaya konacaksa, Türkiye'nin de Amerikan tarihine dair herhalde bir yasama döneminin bütününü kaplayacak kararlar alma zamanı vardır. Tarihimizin hiç bir döneminde utanılacak bir olayımız da yoktur. Bu konuda geçmişi en kirli ülke ABD’dir. Soykırımcı da, işgalci de, işkenceci de, darbeci de ABD’dir. ABD bir an önce kirli geçmişiyle, kirli tarihiyle yüzleşmelidir” dedi.