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Siyaset AK Partili isim seçim anketlerinin son durumunu açıkladı
Siyaset

AK Partili isim seçim anketlerinin son durumunu açıkladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, son anketlere ilişkin önemli detayları paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-05-02 13:09:00 -
AK Partili isim seçim anketlerinin son durumunu açıkladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Av. Özlem Zengin, Kanal 7 ekranlarında Mehmet Acet'in sunduğu 'Başkent Kulusi' programında önemli açıklamalarda bulundu.

AK Partili Özlem Zengin, canlı yayında partisinin anketlerdeki son durumuna ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Zengin'in o açıklamaları:

Biz hesap üzerinden de iş yapmıyoruz. Biz seçmenimize kendi yaptığımız işleri anlatıyoruz muhalefet ne yapıyor diye değil öncelikle kendimize bakıyoruz. Her seçimin farklı bir dinamiği var. Hiçbiri birbiriyle aynı değil. Kazanmaya en yakın bizim partimiz. Meclis'te bugün seçim olsa kazanan parti en çok oyu alan parti AK Parti olacak. Şuan onların bir adayı bile yok. Bizim adayımız belli her şeyimiz belli. O yüzden illa aldık alacağız demekten de korkarım Allah'a sığınırım tabi ki ama anketlerde de dışarıda da bir gerileme yok.

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