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Siyaset

AK Partili isim koronavirüse yakalandı

AK Parti Viranşehir İlçe Başkanı Ali Tekin'in yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-21 14:47:00 -
AK Partili isim koronavirüse yakalandı

Alınan bilgiye göre, AK Parti Viranşehir İlçe Başkanı Ali Tekin, şüphe üzerine corona virüs testi yaptırdı. Test sonucu pozitif çıkan Tekin, tedavi amacıyla hastaneye götürüldü.

AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Viranşehir ilçe başkanımız Kovid-19'a yakalanmıştır. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Salgında hastalanan tüm hastalarımıza ve başkanımıza Allah'tan şifa diliyoruz. Salgına karşı lütfen maske mesafe ve temizlik kurallarını amasız uygulayalım." ifadesini kullandı.

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