AK Partili isim İstanbullulara müjdeyi verdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "AK Parti projesi olan gençlerimize 10 GB ücretsiz internet sağlanması teklifimizi İBB AK Parti Grubu olarak meclisimize sunduk" ifadelerini kullandı.

Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, sosyal medya hesabından "Gençlerimize müjde" başlığıyla açıklamalarda bulundu. Göksu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Gençlerimize müjde... Seçim öncesi verdiğimiz sözleri hayata geçiriyoruz. AK Parti projesi olan gençlerimize 10 GB ücretsiz internet sağlanması teklifimizi İBB AK Parti Grubu olarak meclisimize sunduk. Hayırlı olsun.

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