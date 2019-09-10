0553 313 94 23

AK Partili isim İstanbullulara müjdeyi verdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "AK Parti projesi olan gençlerimize 10 GB ücretsiz internet sağlanması teklifimizi İBB AK Parti Grubu olarak meclisimize sunduk" ifadelerini kullandı.

10 Eylül 2019 Salı 14:45
AK Partili isim İstanbullulara müjdeyi verdi

Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, sosyal medya hesabından "Gençlerimize müjde" başlığıyla açıklamalarda bulundu.

Göksu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: 

Gençlerimize müjde...

Seçim öncesi verdiğimiz sözleri hayata geçiriyoruz. AK Parti projesi olan gençlerimize 10 GB ücretsiz internet sağlanması teklifimizi İBB AK Parti Grubu olarak meclisimize sunduk. Hayırlı olsun.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 14:45
  1. Mehmet Tevfik Göksu
  2. sosyal medya
  3. Esenler Belediyesi
  4. İstanbul Büyükşehir Belediyesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Odunpazarı’ndan çay referandumu
    1. Odunpazarı’ndan çay referandumu
    2. Bıçakla 11 kişiyi yaralayan sanığın..
    3. 14 yaşındaki Demirhan toprağa verildi
    4. Microsoft'tan ABD hükümetine Huawei..
    5. Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor
    6. Küçük çocuklar için bale dansları..
    7. Adıyaman’da okul çevresi ve..
    8. Demirtaş: "Kaldırım işgallerine..
    9. Bursa’da kamyon ile kamyonet çarpıştı:..
    10. Çete otobüsü durdurup 6 kişiyi kaçırdı!
    11. Türkeli’de halk sağlığı yürüyüşü
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı
    13. Erdoğan, Ross'u kabulünde konuştu
    14. Çocuk sanat merkezi’nde gastronomiye..
    15. Elazığ, İsveç’e rakip oldu, 110..
    16. (Özel Haber) Afganistan’dan Trump’ın..
    17. AK Partili isim İstanbullulara müjdeyi..
    18. Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları..
    19. Sivasspor'da gözler üç final maçına..
    20. Ordu’da sokak hayvanlarına doğal..
    21. Sanayispor’da hedef şampiyonluk
    22. Erdoğan, Ross'u kabulünde konuştu
    23. Er meydanının yiğitleri Yunusemre’de..
    24. GÜNCELLEME 2 - Kartal'da silahlı..
    25. 240 kiloluk Orkinos, Aydın’da ilgi..
    26. Şehzadeler vatandaşın ağzını aşureyle..
    27. Meteorolojiden kritik uyarı!
    28. Başakşehir Albayrak’ın aldığı cezayı..
    29. Ebabil yavrularını besleyecek gönüllü..
    30. Emniyet Müdürü Durukan göreve başladı
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan Kaftancıoğlu çıkışı!
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan Kaftancıoğlu çıkışı!
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım! 'Söylersem yer yerinden oynar'
    Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım! 'Söylersem yer yerinden oynar'
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı

    Günün Karikatürü

    10 Eylül 2019
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!
    Kulisleri sallayan gelişme! Binali Yıldırım'ın yeni görevi belli oldu
    Kulisleri sallayan gelişme! Binali Yıldırım'ın yeni görevi belli oldu