AK Partili isim duyurdu: 1 yıl içinde teslim edilecek

AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, "Kentsel dönüşümler ile ülkemizi depreme hazırlıklı hale getirebilmemiz için vatandaşlarımızın sürece direkt dahil ve destek olacağına inanıyorum." dedi.

Çakır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremin üzerinden bir ay geçtiğini anımsattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devletin, afetin ilk anından itibaren tüm imkanlarıyla hizmet ettiğini belirten Çakır, "İnşallah hızlı bir dönüşüm sürecine girerek, depremler için gerekli önlemleri alacak, evlerini kaybeden depremzedelerimize yeni konutlarını 1 yıl içerisinde teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bölgede hızla kurulan çadır kentlerin, daha konforlu olan konteyner kentlere dönüştürüldüğünü aktaran Çakır, "Kira yardımı ve diğer yardımlar ile depremzede vatandaşlarımız desteklenmeye devam ediliyor. Yapılacak kentsel dönüşümler ile ülkemizi depreme hazırlıklı hale getirebilmemiz için vatandaşlarımızın sürece direkt dahil ve destek olacağına inanıyorum." diye konuştu.

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