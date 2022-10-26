AK Partili isim açıkladı: Halk ekmek fabrikası 3 aydır çalışmıyor

Haber Global ekranlarında yayınlanan Buket Aydın ile Yüz Yüze programının bu haftaki konuğu AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe oldu.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Hadımköy'deki Halk ekmek fabrikasının 3 aydır çalışmadığını söyleyen Kabaktepe, "Halk Ekmek açtılar, çalışmıyor. 3 ayda çalışan fabrika ile ilgili görüntü yayınlayın. CHP'nin çalıştığını ispatlaması kendi elindedir. Şimdi yayındayken göndersinler. 36 saat gazeteciler beklemiş, yine çalışmıyor. Hiçbir görüntü yok elektrik faturasını yayınlayıp, üretimin yapıldığını da yayınlayamayan zihniyet 'engelleniyoruz' diyor. Ürettiğiniz 22 milyon ekmek nerede?" ifadelerini kullandı.

Kabaktepe şu ifadeleri kullandı:

Halk Ekmek açtılar, çalışmıyor. 3 ayda çalışan fabrika ile ilgili görüntü yayınlayın. CHP'nin çalıştığını ispatlaması kendi elindedir. Şimdi yayındayken göndersinler. 36 saat gazeteciler beklemiş, yine çalışmıyor. Hiçbir görüntü yok elektrik faturasını yayınlayıp, üretimin yapıldığını da yayınlayamayan zihniyet 'engelleniyoruz' diyor. İBB ilgili bürokratlarına talimat vermiş bana her gün açacak bir yer bulun diye. CHP taktik değiştirmiş, açıldığı günden beri Hasdal Akıt Arıtma Tesisinin de 11 günden beri, buranın çalıştığına dair görüntüleri yayınlasın. İBB yönetimi, bir panik halinde.

"Görüntüleri yayınlasınlar"

İstanbul'un ışığının söndüğünü kendi seçmeni de görmeye başladı. İBB Başkanı partisi verir mi tekrar aday olmasına bilmiyorum ama olursa kazanamaz. Açıldıktan sonra çalışmıyorsa neden çalışmadığını söylemeleri lazım. 3 aylık görüntü istiyoruz. İstanbullular artık hiç kendilerini yanlarına yaklaştırmayacak. Eğer bu fabrika çalışmıyorsa, artık İstanbul'a ihanet ediyorlar, deriz. 3 aydır çalıştığına dair görüntüleri yayınlasınlar.