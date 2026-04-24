Ak Partili il Başkanından CHP’ye sert tepki

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, 23 Nisan törenlerinde CHP il yönetiminin çocuk mehteran takımına sırt dönmesini sert sözlerle eleştirdi. Fedaioğlu, yaşananların çocukların emeğine ve milli değerlere saygısızlık olduğunu belirterek, protestonun kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Başkan Fedaioğlu, CHP İl Başkanı Vakkas Acar ve CHP'li yöneticilere 23 Nisan Kutlamaları sırasında çocukların mehteran gösterisini protesto etmeleri nedeniyle sert tepki gösterdi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan tören, bir garip protestoya sahne olmuştu. Öğrenciler tarafından gerçekleştirilen Mehteran Gösterisi sırasında CHP İl Başkanı Vakkas Açar, İl ve İlçe Yöneticileri, sırtlarını dönerek durumu protesto etmişlerdi. AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu ise CHP yönetiminin bu protestosuna tepki gösterdi.

BİR REFLEKS DEĞİL, BİR ZİHNİYETİN DIŞAVURUMUDUR

Fedaioğlu, “Dün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle Gaziantep’te gerçekleştirilen kutlama programında yaşanan hadise, sadece bir protokol tartışması değil; milletimizin köklü değerlerine ve en önemlisi çocuklarımızın saf, temiz emeğine yönelmiş açık bir saygısızlık olarak hafızalara kazınmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Vakkas Açar’ın, çocuklarımızın büyük bir heyecan ve gururla sergilediği mehteran gösterisine “saray kültürü” diyerek sırt dönülmesini savunması; aslında bir refleks değil, kökleri derinlere uzanan bir zihniyetin dışavurumudur.” Dedi.

MEHTERAN; BİR İDEOLOJİNİN DEĞİL, BİR MİLLETİN ORTAK HAFIZASIDIR

Fedaioğlu, “Şunu herkes çok iyi bilmelidir: Bu toprakların tarihine, kültürüne ve değerlerine mesafeli duran anlayışlar, dün olduğu gibi bugün de kendilerini ele vermektedir. Mehteran; bir ideolojinin değil, bir milletin ortak hafızasıdır. Bu kadim mirası küçümsemek, “özenti” diyerek itibarsızlaştırmaya çalışmak; milletin değerleriyle bağ kuramayan bir bakış açısının en net göstergesidir.” İfadelerini kullandı.

GAZİANTEP’İMİZİN GÜÇLÜ TOPLUMSAL DOKUSUYLA ASLA ÖRTÜŞMEMEKTEDİR

Fedaioğlu, “Ancak burada asıl üzerinde durulması gereken mesele şudur: Ortada siyaset yapılacak bir alan değil, çocuklarımızın emeği, heyecanı ve bayram sevinci vardır. Buna rağmen çocuklara sırt dönmeyi bir “protesto” olarak sunmak; siyasetin geldiği noktayı değil, siyasetin neye dönüştürüldüğünü göstermektedir. 23 Nisan, çocuklarımızın günüdür. Birliktir, beraberliktir, ortak sevinçtir. Böylesine anlamlı bir günde ayrıştırıcı bir tavır sergilemek; sadece bir siyasi tercih değil, aynı zamanda toplumsal hassasiyetlerden kopuştur. CHP zihniyeti ne yazık ki bir kez daha kendisini göstermiştir. Milletin değerleriyle kavga eden, kendi kültürüne mesafeli duran ve her fırsatta ayrıştırmayı tercih eden bu yaklaşım; Gaziantep’imizin güçlü toplumsal dokusuyla asla örtüşmemektedir.” Diye konuştu.

MİLLETİN DEĞERLERİNİ KÜÇÜMSEYENLER İSE BU MİLLETİN GÖNLÜNDE HİÇBİR ZAMAN KARŞILIK BULAMAYACAKTIR

Fedaioğlu, “Bizler AK Parti olarak; Tarihini bilen, kökleriyle gurur duyan, kültürüne sahip çıkan ve özgüveni yüksek nesiller yetiştirme kararlılığımızdan asla geri adım atmayacağız. Çocuklarımızın milli ve manevi değerlerle yetişmesini hedef alan hiçbir söyleme ve hiçbir tavra sessiz kalmayacağız. Bizim için asıl olan, o küçük yüreklerin kırılmamasıdır. Bu vesileyle, o muhteşem mehteran gösterisiyle göğsümüzü kabartan evlatlarımızı ve kıymetli öğretmenlerimizi, eğitim gördükleri anaokulunda bugün ziyaret edeceğiz. Emeklerine sahip çıkacak, heyecanlarına ortak olacak ve bayram sevincini onlarla birlikte yeniden yaşayacağız. Çünkü biz, çocuklarına sırt dönenlerin değil, çocuklarıyla kol kola geleceğe yürüyenlerin tarafıyız. Unutulmamalıdır ki; Çocukların sevincine sırt dönenler, aslında milletin geleceğine sırt dönmektedir. Milletin değerlerini küçümseyenler ise bu milletin gönlünde hiçbir zaman karşılık bulamayacaktır açıklamasında bulundu.