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Siyaset AK Partili İbrahim Aydemir: “50 artı 1” suni ittifakları doğuruyor
Siyaset

AK Partili İbrahim Aydemir: “50 artı 1” suni ittifakları doğuruyor

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, “50 artı 1, suni birtakım ittifakların önünü açıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-11-17 12:25:00 -
AK Partili İbrahim Aydemir: “50 artı 1” suni ittifakları doğuruyor

Aydemir, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde cumhurbaşkanı seçilme şartı olan yüzde 50 artı 1 konusundaki tartışmaların hatırlatılması üzerine şunları dile getirdi: “Sayın Cumhurbaşkanı’mızın düşüncesine sonuna kadar saygı duyuyorum. 50 artı 1, suni birtakım ittifakların önünü açıyor. Millet İttifakı’na bakın, öylesine savrulmalar yaşanıyor ki; HDP ile normal şartlarda İYİ Partinin bir araya gelme şansı var mı? Ama bir araya gelmişler. Bunu, karşı tarafa kaybettirme adına yapıyorlar. Kazanma değil, kaybettirme esaslı. Böyle bir mahsuru olduğu aşikar.”

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