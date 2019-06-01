AK Partili Hasan Turan'dan İstanbul çağrısı: Memleket yönetimi tesadüfe bırakılamaz!

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

Yeniakit.com.tr'ye konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Hasan Turan, 23 Haziran İstanbul seçimlerine dair değerlendirmelerde bulundu. "İstanbul’un geçirmiş olduğu bir kaç aylık süreç, vatandaşlarımızda azim ve kararlılık fitilini daha çok ateşlemiştir." diyen Turan, "Memleket yönetimi tesadüfe bırakılmaz. İstanbul’a geçmişte yapılanları asla unutmayacağız. Geçmişini unutanların, geleceğini başkaları yazar." ifadelerini kullandı.

AK Parti iktidarının İstanbul'a kazandırdıklarına vurgu yapan Turan, şunları söyledi:

"Ecdadımız der ki: 'Marifet iltifata tabidir.' Bir yerde marifet varsa orada iltifat etmek, boynumuzun borcudur. Ak Parti’nin iktidarları döneminde İstanbul’a neler kazandırdığını anlatmaya başlasak Akit Medya’nın bize tanıdığı süre yetmez."



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Binali Yıldırım'ın siyasi kariyerine dikkat çeken Turan, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu ülkede başbakanlık, meclis başkanlığı, ulaştırma bakanlığı yapmış, bir çok devlet kademesinde çalışmış, Türkiye’yi doğudan batıya, güneyden kuzeye, demir, hava ve karayollarıyla donatmış, yolları bölmüş ama insanları birleştirmiş, her güzel projenin altında mutlaka bir imzası bulunan devlet büyüğümüz Binali Yıldırım'ın, İstanbul'da başkan olmasının ne anlama geldiğini önce aklımızla tartıp, sonra vicdanımızla ölçelim ve kararımızı da sayın Yıldırım’dan yana kullanalım. Bu işi de tesadüfe bırakmayalım."

'Yedi düvel CHP adayının yanında'

İptal edilen sonuçlara göre CHP'li İmamoğlu'nun kazanmasıyla dış mihrakların zafer naraları attığını söyleyen Turan, "İstanbul el değiştirince bu ülkenin vatandaşları sevinmeli. Eğer vatandaşlar değil de ülkenin dışındakiler, sevinç nâraları atıyorsa, burada yanlış bir durum var demektir, o zaman şapkayı önümüze alıp düşünmeliyiz. Bugün Avrupa Birliği’nden tut, Amerika’ya kadar seçimlerin iptali üzerine söylediklerini biliyoruz. Tüm yedi düveliyle Çanakkkale’de İstiklâl Savaşı’nda üstümüze saldıranlar, CHP’nin adayının yanında saf tutuyorlar." ifadelerini kullandı.