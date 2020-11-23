AK Parti'li Hamza Dağ'dan Menemen Belediyesindeki "zimmet ve irtikap" iddialarına ilişkin açıklama:

İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, aralarında Menemen Belediyesi Başkanı'nın da bulunduğu bazı kişilerin "zimmet ve irtikap" iddiaları nedeniyle gözaltına alındığını belirterek, "Gelinen noktada, CHP’nin 'disipline sevk ettik' diyerek bu ayıbı halı altına süpürmeye çalışması, sorunu çözmeyecektir. Menemen Belediye Başkanı'nın mevzu bahis suçlarla gündeme gelmesi, CHP’nin İzmir'e reva gördüğü yönetim anlayışının sadece bir örneğidir." ifadelerini kullandı.

Dağ, yaptığı yazılı açıklamada, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ve beraberindekilerin "zimmet ve irtikap" suçlarını işledikleri gerekçesiyle gözaltına alındıklarını anımsattı.

Soruşturmaya gerekçe teşkil eden iddiaların hem Menemen hem de İzmir için üzücü olduğunu bildiren Dağ, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin en büyük üçüncü şehrinde ilçe belediye başkanı olarak görev yapan bir kişinin, yaptığı hizmetler ve ortaya koyduğu çalışmalarla anılması gerekmektedir. Fakat burada yolsuzluk, zimmet ve hile yapılarak menfaat elde etme gibi durumlar söz konusudur. Belediye başkanı, ilçede tanınmamasına ve bilinmemesine rağmen CHP tarafından aday olarak Menemen'e dikte edilmiş bir isimdir. Gelinen noktada, CHP’nin 'disipline sevk ettik' diyerek bu ayıbı halı altına süpürmeye çalışması, sorunu çözmeyecektir. Menemen Belediye Başkanı'nın mevzu bahis suçlarla gündeme gelmesi, CHP’nin İzmir'e reva gördüğü yönetim anlayışının sadece bir örneğidir."

Dağ, CHP’nin İzmir için, "Ceketimizi assak İzmir bize oy verir" düşüncesini taşıdığını savundu.

CHP’nin İzmir'in ilçelerine aday olarak belirlediği isimlerin çeşitli problemlerle gündemi meşgul ettiğini ileri süren Dağ, "FETÖ'cü olduğu gerekçesiyle görevinden uzaklaştırılan ve 6 yıl 3 ay ceza alan CHP’li Urla Belediye Başkanı, FETÖ ile bağlantıları bilinmesine ve parti içinden yerel düzeyde itiraz gelmesine rağmen aday olarak gösterilmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Menemen, Kemalpaşa, Foça, Gaziemir ve Torbalı belediye başkanlarının çeşitli olaylarla gündeme geldiğini savunan Dağ, şunları kaydetti:

"Bu durum maalesef, CHP’nin İzmir ile ilgili kronik hale gelmiş çarpık bir bakış açısına sahip olmasından kaynaklanmaktadır. 'Biz kimi aday gösterirsek İzmirliler ona oy verir' anlayışı ne yazık ki şehrimize ve ilçelerimize kaybettirmektedir. İzmir kamuoyunda, 'CHP tarafından çantada keklik görülme' durumu, ciddi bir rahatsızlığa sebep olmaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi bilmelidir ki, siyaseten hiç kimsenin vazgeçilmez olmadığı gibi, İzmir ve İzmirliler CHP'ye mahkum da değildir, muhtaç da değildir, mecbur da değildir."







