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Siyaset AK Partili Hamza Dağ trans sevici HDP'liye haddini bildirdi!
Siyaset

AK Partili Hamza Dağ trans sevici HDP'liye haddini bildirdi!

Yeniakit Publisher
2023-06-18 21:26:00 - 2023-06-18 21:27:06

İstanbul Taksim'deki translarla omuz omuza vererek yürüyüşe katılan HDP'li Özgül Saki'ye cevap AK Partili Hamza Dağ'dan geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İstanbul'da LGBT'lilerin yürüyüşüne destek vererek, polise hakaretler savuran HDP İstanbul Milletvekili Özgül Saki'ye çok sert tepki gösterdi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Dağ, şu ifadeleri kullandı:

Adeta toplumsal düzeyde ahlaki tahribatı kendisine görev edinmiş gibi davranan HDP’li vekil, sapkınların yasadışı gösterisinde başı çekmiş ve emniyet güçlerimize hakaret etmiş. Değerlerimize düşmanlığı “Onur” zanneden bu zevatlara fırsat vermeyeceğiz. Bu yapılan millete vekalet değil ihanettir.

Translara ilgisinin nereden geldiği anlaşılamadı! HDP vekil Taksim'deki sapkınlara öncülük etti
Translara ilgisinin nereden geldiği anlaşılamadı! HDP vekil Taksim'deki sapkınlara öncülük etti

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