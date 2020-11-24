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Aktüel AK Parti'li Gültekin: "Eğitim öğretim en öncelikli gündem maddemiz olmuştur"
Aktüel

AK Parti'li Gültekin: "Eğitim öğretim en öncelikli gündem maddemiz olmuştur"

Yeniakit Publisher
2020-11-24 16:44:29 -
AK Parti'li Gültekin: "Eğitim öğretim en öncelikli gündem maddemiz olmuştur"

TBMM (AA) - AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, AK Parti'nin iktidara geldiği 2002'den bugüne eğitim öğretimin en öncelikli gündem maddeleri olduğunu söyledi.

Gültekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bugünün 24 Kasım Öğretmenler Günü olduğunu anımsatarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde "Eğitim 2023 Vizyonu" ile bağımsız, güçlü ve büyük Türkiye hedefinde kendilerini daha ileriye taşıyacak olan en büyük güç kaynağının geçmişini ve tarihini bilen, üretken, çalışkan, açık fikirli, bilgi ve sorumluluk sahibi genç nesiller olduğunu söyledi.

Bu nitelikli nesilleri emanet ettikleri eğitim öğretim sisteminin temel taşı olan öğretmenlerin gününü kutlayan Gültekin, "Yeni dünya düzeninde bilgili, donanımlı, öz güven sahibi, vatanını, bayrağını seven ve koruyan bir nesil yetiştirmek için ülkemizin her köşesinde canla başla fedakarca çalışan değerli öğretmenlerimize de teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle okullarda yıl sonuna kadar yüz yüze eğitime ara verildiğini anımsatan Gültekin, öğretmenlerin uzaktan eğitimle, öğrencilerinin derslerden geri kalmaması için canla başla çalıştığına şahit olduklarını belirtti.

Gültekin, AK Parti'nin iktidara geldiği 2002'den bugüne eğitim öğretimin en öncelikli gündem maddeleri olduğunu vurgulayarak, "Bu dönemde, derslik sayılarımızın arttırılmasından öğretmen atamalarımıza, ücretsiz ders kitaplarımızın dağıtımına kadar eğitim alanında pek çok reformu hayata geçirdik. Cumhurbaşkanımızın Öğretmenler Günü mesajında ifade ettiği gibi kıymetli öğretmenlerimize huzurlu ve güvenli bir çalışma ortamı sunmayı vazife addediyoruz." diye konuştu.

Öğretmenlerin sosyal imkanlarını güçlendirmek için de çalıştıklarını dile getiren Gültekin, modern yeni Niğde öğretmenevinin ihalesini yakın zamanda yapacaklarını söyledi.


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