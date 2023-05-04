AK Partili Göksu İBB'nin skandalını delilleriyle açıkladı! 'Haramdır haram'
Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, İBB’nin Hadımköy’deki dünyanın en büyük Halk Ekmek fabrikasını üçüncü şahıslara belgeleriyle açıkladı.
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Halk Ekmek fabrikasını üçüncü şahıslara kiralayacağı öğrenildi.
AK Partili Göksu, kiralama işleminin belgelerini kamuoyuyla paylaşarak, "Haramdır, haram" değerlendirmesinde bulundu.
Dünyanın en büyük üçüncü Halk Ekmek fabrikası için aylık 50 bin liraya anlaşıldığı öğrenildi.