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Siyaset Ak Partili Gökçen Özdoğan Enç’den hazımsız Aslı Aydıntaşbaş’a fena kapak! “NATO kafa, NATO mermer!”
Siyaset

Ak Partili Gökçen Özdoğan Enç’den hazımsız Aslı Aydıntaşbaş’a fena kapak! “NATO kafa, NATO mermer!”

AK Partili Gökçen Özdoğan Enç’den, Semerkant’ta düzenlenen Shanghay İşbirliği Örgütü toplantısına onur konuğu olarak katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilgi odağı olduğu fotoğrafı küçümsemeye çalışan batı yalakası Aslı Aydıntaşbaş’a öyle bir kapak geldi ki, adeta günün kapağı oldu.

Yeniakit Publisher
2022-09-16 15:44:00 -
Ak Partili Gökçen Özdoğan Enç’den hazımsız Aslı Aydıntaşbaş’a fena kapak! "NATO kafa, NATO mermer!"

Yeni Akit  Ankara

AK Partili Gökçen Özdoğan Enç, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı can kulağıyla dinleyen liderlerin fotoğrafına, “Bu fotoğrafın övünülecek bir görüntü olduğunu düşünmek için bayağı dünyadan kopuk olmanız gerekiyor” diye yorum yapan Aslı Aydıntaşbaş’a, “NATO kafa, NATO mermer” ifadeleriyle karşılık verdi. Gökçen Özdoğan Enç’in kapağı kısa sürede büyük beğeni ve yorum aldı.

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