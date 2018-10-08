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AK Partili gençler 'Gezici' Zakkum'un konserine tepki gösterdi: Bu nasıl iş?

Bolu Belediyesi ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nin organizasyonuyla düzenlenen Zakkum konserinetepki gösteren üniversiteli AK Partililer, "Gezi destekçisi zakkum grubunu biz unutmadık ama bizimkiler unutmuş gibi. Dökülen o kanların hesabı soruluyorken darbecilere para desteği sağlamak nasıl bir iştir?" diye sordu.

08 Ekim 2018 Pazartesi 21:50
AK Partili gençler 'Gezici' Zakkum'un konserine tepki gösterdi: Bu nasıl iş?

Bolu Belediyesi ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nin organizasyonuyla düzenlenen Zakkum konserine AK Partili üniversiteliler tepki gösterdi.

2013 yılındaki Gezi eylemlerinde aktif rol alan ve gençleri provoke eden şarkıcılardan oluşan Zakkum grubunun üniversitede sahne alacak olmasından rahatsızlık duyan AK Partili gençler, üzüntülerini dile getirdi.

Akit İhbar Hattı'na ulaşan üniversiteli gençler, "Gezi destekçisi zakkum grubunu biz unutmadık ama bizimkiler unutmuş gibi. Dökülen o kanların hesabı soruluyorken darbecilere para desteği sağlamak nasıl bir iştir?" diye sordu.

'Bu konsere karşıyız'

Gezi olayları sürecinde büyük tepki toplayan Zakkum'un Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde sahne alacak olmasına tepki gösteren AK Partili gençler, "Türk gençliği olarak üniversitemizin orta yerinde yapılan bu konsere karşıyız ve bu durum çok zorumuza gidiyor." ifadeleriyle konserin iptal edilmesi talebinde bulundu.

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 21:50
  1. Bolu
  2. zakkum
  3. Gezi olayları
  4. Üniak

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