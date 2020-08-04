AK Partili eski Bakan'dan İstanbul Sözleşmesi'ne tepki
AK Partili eski Bayındırlık Bakanı Zeki Ergezen, değerlerimize savaş açma hüviyeti taşıyan İstanbul Sözleşmesi'ne karşı çıktı.
İslâm’ın himaye etmeyi hedeflediği değerlerimize savaş açma hüviyetini taşıyan İstanbul Sözleşmesi'ne bir tepki de AK Partili eski Bayındırlık Bakanı Zeki Ergezen'den geldi.
Ergezen, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İstanbul Sözleşmesi'ni şiddetle kınıyorum. Her iman sahibini bu sözleşmeye karşı çıkmaya davet ediyorum." ifadelerine yer verdi.