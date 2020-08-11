AK Partili Ekrem Çelebi: Ekonomik saldırıların arka planında Ayasofya'nın açılışı var

yeniakit.com.tr

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, yeniakit.com.tr "Ülke Gündemi"nde Mehmet Özmen’in sorularını Türkiye ve dünya gündemine ilişkin sorularını yanıtladı.

Ağrı'da genel manada sakin ve huzurlu bir ortam olduğunu belirten Çelebi, koronavirüs pandemisi nedeniyle 2020'de yapılması planlanan bazı yatırım programlarının bir süre ötelendiğini söyledi.

Yapılması planlanan projelerden bahseden Çelebi, üniversite tercihi yapacak öğrencilere de önemli tavsiyeler verdi. Üniversite okumak isteyen gençleri Ağrı'ya beklediklerini dile getiren Çelebi kentin imkanlarından ve kalitesinden bahsetti.

TOKİ'nin Ağrı'da yapmayı planladığı 300 konutluk projeye ilişkin konuşan Çelebi, "Şu anda ihale süreci bitti. En yakın zamanda yapımına başlanacak" dedi.

Bazı kesimler tarafından Türkiye'ye yönelik kasıtlı olarak bir algı operasyonu yürütüldüğünü aktaran Çelebi ekonomide yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

Ekonomide yaşanan dalgalanmaların Ayasofya ile bağlantılı olduğunu ifade eden Çelebi, "Türkiye'ye yapılan ekonomik saldırıların arka planında Ayasofya'nın açılışı var" diye konuştu.

Eski Türkiye'nin askerlerle yönetildiğini ve sivillerin konuşma imkanının dahi bulunmadığını aktaran Çelebi, "Önceden içine kapanık bir Türkiye vardı. Eski Türkiye milletin devlete devletin de Batı'ya rehin olduğu günlerin Türkiye'siydi. Oluşturulmak istenen krizlere bu açıdan bakıldığında herşey çok daha iyi anlaşılıyor. Düne kadar Gezi, Hendek ve 15 Temmuz gibi olaylarla parçalanan bir ülkeydik. Bugün işe stratejik hamleler yapan bir ülke haline geldik. " dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bütün risklere ve tehditlere göğüs gererek Türkiye'yi dişiyle tırnaklarıyla çabalayıp önemli yerlere getirdiğini sözlerine ekleyen Çelebi, Doğu Akdeniz meselesine de değindi.

Çelebi, "Oruç Reis sismik araştırma gemimiz Doğu Akdeniz'de çalışmalarına başladı. Artık burayı bir Türk gölü haline getireceğiz." diye konuştu.

Türkiye'nin artık her kapının anahtarı haline geldiğini dile getiren Çelebi, Avrupa'nın artık eski Avrupa olmadığını ve zayıfladığını belirtti. Çelebi ayrıca Türkiye'nin siyasal ve ekonomik anlamda güçlü olduğunu ve bölgede istediğini alabildiğini söyledi.

Yunanistan'ın artık Avrupa'ya istediğini yaptıramadığını belirten Çelebi, "Türkiye şu anda küresel aktörlüğünü bütün dünya ülkelerine kanırta kanırta söyletebilen bir ülke konumuna geldi" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu idaresindeki CHP'nin siyasetteki tutumunu değerlendiren Çelebi, "CHP'liler sadece konuşuyor hiçbir önerilerde bulunmuyor" dedi.

">