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Gündem

AK Partili Çamlı'dan 'HDP yürüyüşü' uyarısı: Bebek katillerinin Meclis'teki uzantıları çevreye zarar verebilecek nitelikte

Yeniakit.com.tr yayınına katılan AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, HDP'nin yapmayı planladığı ‘Darbeye karşı demokrasi yürüyüşü’ne ilişkin uyarıda bulunarak, "Bebek katillerinin Meclis'teki uzantıları çevreye zarar verebilecek nitelikte." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 23:19:00 -
AK Partili Çamlı'dan 'HDP yürüyüşü' uyarısı: Bebek katillerinin Meclis'teki uzantıları çevreye zarar verebilecek nitelikte

Taha Emre ÖZDEMİR / yeniakit.com.tr

HDP'li Musa Farisoğulları ve Leyla Güven'in vekilliklerinin düşürülüp haklarındaki dosyalar sebebi ile cezaevine atılmasından sonra HDP, 'Darbeye karşı demokrasi yürüyüşü' adlı bir eylem yapacağını duyurdu. Buna göre HDP teşkilatları çeşitli illerden Ankara'ya doğru yürüyecek.

'Çevreye zarar verebilecek nitelikteler'

Yaşanan gelişmeleri yeniakit.com.tr yanınında değerlendiren AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, "Bebek katillerinin Meclis'teki uzantıları çevreye zarar verebilecek nitelikte." dedi. HDP ile hemen her konuda ittifak yapan CHP'ye de eleştirilerde bulunan Çamlı, "HDP kötülüğünün anası emperyalizm, Türkiye'deki dadısı da CHP'dir." ifadelerini kullandı.

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