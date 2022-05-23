AK Partili Bülent Arınç, Bakan Soylu'yu isim vermeden eleştirdi: Gidişattan memnun değilim

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, siyasilerin üslubunu eleştirdi. ABC Gazetesi'ne konuşan Arınç'ın eleştirisi ve verdiği örnek akıllara İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a yönelik sözlerini akıllara getirdi.

"Anadolu'da bu kelimelerden cinayet işlenirdi"

AK Parti kurucularından olan Arınç, siyasetçilerin kullandığı sözleri eleştirip "Bugün maalesef çok önemli kelimeler çok önemsiz ve özensiz bir şekilde kullanılıyor. 'Şerefsiz, ahlaksız, haysiyetsiz, çamur, sen şunun, sen bunun çocuğusun vs…' Bu sözler bırakın siyasetçiye bir maganda, maço erkeğin bile ağzına yakışmayan şeylerdir. Anadolu'da bu kelimelerden cinayet işlenirdi. Namusa, haysiyete taalluk eden sözleri halkımız affetmez. Eskiler 'üslubu beyan aynı ile insan' derlerdi. Ben siyasetteki üslubun yüksek olmasını isterim. Saygı hiçbir zaman ihmal edilmemelidir. İnsanların eleştirileri yol gösterici olmalıdır. İnsanlar kendi hayatlarında uygulayacağı üslubu liderlerinden görmeli." ifadelerini kullandı.

"Eski siyasetçiler böyle bir üslup kullanmadı"

Arınç, üslup konusunda eski siyasetçileri örnek gösterip "70'li yıllarda Demirel, Özal, Ecevit, Erbakan, Türkeş bile birbirlerine karşı böyle bir üslup kullanmadı. Onlar da birbirlerine karşı ağır eleştirilerde bulunurlar ama hiçbir zaman saygıyı karşı tarafın kişilik haklarına saldırmazlardı. Özel hayat ve parlamenter hayatlarında birbirlerini rencide etmezlerdi. Bu üslubu halk da benimsemişti. Fakat 1980'e doğru giderken siyasette yaşanan kavgalar katman katman halka da yayıldı. Sokak hareketleri yaygınlaştı. Kötü günleri hatırlatmak istemiyorum ama siyasetin kavgasının halka yayılması tasvip edilemez." dedi.

"Bizler düşman değiliz"

"Bugünkü gidişattan memnun değilim." diyen Arınç sözlerine şöyle devam etti:

"Herkes elindeki silahı bırakmalı, barış çubuğu tüttürmeli. Biz büyüklerimizden şöyle gördük. Kavga ediliyorsa kavgayı bir taraf derhal bırakmalı. Herkes haklı olduğunu söyleyebilir. Yine büyüklerimiz derdi ki, 'önce haklı olduğunu düşünen bıraksın.' Bu iki taraf içinde geçerli olacak. Siyasetçiler olarak bizler düşman değiliz; rakip partilerin temsilcileri ve genel başkanlarıyız."

'Zillet ittifakı' söylemini yanlış buldu



'Zillet ittifakı' söylemi bence bu yanlış. Çünkü o ittifak içinde milyonlarca insan var. Bir ittifak kurmak, isim koymak haktır. Bir taraf cumhur, diğer taraf millet adını almış. Sen, 'millet değil zilletsin' dediğin zaman en az 20 milyon insanın, 'neden bize böyle diyorsun, bizim neremiz zillet' diye buna karşı çıkma hakkı olur. Bu lafı söyleyene karşı onunla kesinkes bir arada olmama gibi niyetleri olur. Biz insan kazanmakla sorumluyuz. AK Parti yüzde 50'yi nasıl aldı? Herkese saygı göstererek, diyalog kurarak, insanların güvenini kazanarak. 'Hain, alçak, zillet' gibi sözcükler siyasetçinin lügatinden çıkmalı. Daha çok güzel sözcüklerimiz var. İnsan kazanmanın yolu güzel söz söylemektir."