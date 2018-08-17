AK Partili Belediyeden 'WhatsApp' kararı

Elazığ Belediyesi personeli ABD’ye tepki olarak Whatsapp’ı kullanmama kararı aldı. Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz’ın talimatlarıyla belediye bünyesinde bulunan 3 bine yakın personelin, bundan sonra Türk yazılımı olan anlık mesajlaşma programı BİP ile çalışmalarını sürdüreceği öğrenildi.

ABD’nin tutuklu rahip Brunson üzerinden ekonomiye yapmak istediği darbenin yerle yeksan olduğunu belirten Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, ABD menşeli tüm malların artık kullanılmayacağını söyledi.

ABD yazılımı olan WhatsApp uygulamasını kullanmayacaklarını vurgulayan Başkan Yanılmaz, “Gezi eylemleri, 17-25 Aralık operasyonu, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında şimdi de bir rahibi bahane gösteren dış mihraklar ülkemiz ekonomisi üzerinden darbe yapma teşebbüsünde bulundular. Her zaman olduğu gibi bu necip milletin dirayetini göz ardı eden bu mihraklara karşı ülkemiz insanı adeta bir balyoz darbesiyle gereken cevabı vermiştir. Elazığın yürekli insanları döviz bürolarına akın ederek yatırımlarını milli paramıza çevirmiş ve gerekli dersi vermiştir. Elazığ Belediyesi olarak başlattığımız kampanyanın amacına ulaştığını gönül rahatlığıyla ifade ediyorum. Bugünden sonra bütün personelimizin ABD yazılımı olan Whatsapp uygulamasını kullanmayacağını milli yazılım olan BİP uygulamasına geçeceğini belirtiyor. Tüm hemşerilerimizin de aynı hassasiyeti göstermelerini önemle rica ediyorum” diye konuştu.