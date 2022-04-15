AK Partili belediyede en düşük maaşa büyük zam

YENİ AKİT ANKARA

Ankara'nın ilçe belediyesi olan Ak Partili Kahramankazan Belediyesi, belediyede çalışan kadrolu işçilerin maaşlarında artışa gitti. Bu doğrultuda belediyede çalışan en düşük kadrolu işçi maaşı aylık 5 bin 350 TL’den 7 bin 400 TL’ye yükseldi.

Kahramankazan'da bir işçinin alacağı en yüksek maaş ise evlilik durumu, amirlik tazminatı, çocuk yardımı gibi diğer sosyal haklarıyla birlikte 9 bin 250 TL olarak belirlendi. İşçilere maaş artışının yanı sıra sosyal hak ve ödemelerinde de önemli iyileştirmeler yapıldı. İşçilere ayrıca, 1000’er TL de Ramazan ikramiyesi verilmesi kararlaştırıldı.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz tarafından açıklanan maaş zammı ve iyileştirmeler işçiler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Başkan Oğuz; Kahramankazan’a hizmet için alın teri döken, emek harcayan personellerinin her zaman yanında oldukları belirterek, yapılan zam ve iyileştirmelerin hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulundu. Belediyenin ekonomik imkânları ölçüsünde bu maaş artışını sürdüreceklerini ifade eden Oğuz, Kahramankazan Belediyesi’nin kaynaklarını hizmet yoluyla vatandaşa, maaş yoluyla da çalışanlarına vermeye devam edeceklerini söyledi.