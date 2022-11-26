AK Partili belediye yapsa neler olurdu neler! M. Kemal'in fotoğrafları yerlere fırlatıldı
CHP, İYİ Parti ve HDP ittifakıyla alınan Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türk Bayrağı'nın da bulunduğu M. Kemal fotoğraflarını yere fırlattı. Öte yandan M. Kemal'den nemalanan Kemalistlerin her zamanki gibi 3 maymunu oynaması bekleniyor.
yeniakit.com.tr
Sosyal medyada Kemalistler şov üstüne şov yapmaya devam ederken CHP'li belediyenin skandala imza attığı ortaya çıktı.
M. Kemal'i yere fırlattılar
CHP, İYİ Parti ve HDP ittifakıyla göreve getirilen CHP'li Vahap Seçer'in yönetimindeki Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türk bayrağının da bulunduğu M. Kemal'in fotoğrafını yere attı.
3 maymunu oynamaya devam!
Öte yandan, M. Kemal'den nemalanan Kemalistlerin her zamanki gibi 3 maymunu oynaması bekleniyor.
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