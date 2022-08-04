AK Partili belediye başkanı Murat Köse’den OSB müjdesi

YENİ AKİT ANKARA

Heykel belediyeciliği yerine katma değer üreten belediyelerden olan Mamak Belediyesi Başkanı Murat Köse, Mamak’a değer katmaya devam ediyor. Köse, Mamaklı vatandaşların yıllardır özlemini çektiği Mamak OSB ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile müjdeli haberi verdi.

Köse paylaşımında, “Güzel Mamak’ımızda yılların özlemi olan OSB Organize Sanayi Bölgesini kazandırmak için Meclisimizden yetki aldık. Tüm Meclis Üyelerimize teşekkür ediyorum. Yeni iş alanlarının ve imkanlarının oluşacağı Mamak OSB Organize Sanayi Bölgesi şimdiden ilçemize hayırlı olsun İnşaAllah” dedi.