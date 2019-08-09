AK Partili belediye başkanı hayatını kaybetti
Isparta'nın AK Partili Sütçüler İlçe Belediye Başkanı Mustafa Üstün hayatını kaybetti.09 Ağustos 2019 Cuma 11:19
Sütçüler Belediye Başkanlığı görevini 2 dönemdir sürdüren Mustafa Üstün, rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Mustafa Üstün'ün ölümü, ilçede büyük üzüntü yarattı.
Evli ve 3 çocuk babası olan Üstün'ün cenazesi, cuma namazının ardından Sütçüler Sefer Ağa Camii'ndeki tören sonrası aile mezarlığına defnedilecek.
YORUM YAZ