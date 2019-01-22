0553 313 94 23

AK Partili belediye başkanı, aday gösterilmeyince istifa etti

Malatya'da AK Parti’den Battalgazi Belediyesi için aday adayı olan, ancak aday gösterilmeyen Ali Ekinci, kendisine destek veren eski AK Parti'li belediye başkanları ile birlikte partiden istifa ettiklerini açıkladı.

22 Ocak 2019 Salı 23:13
AK Partili belediye başkanı, aday gösterilmeyince istifa etti

AK Parti’den Battalgazi Belediyesi için aday adayı olan ancak aday gösterilmeyen Ali Ekinci, kendisine destek veren eski AK Parti'li belediye başkanları ile birlikte partiden istifa ettiklerini duyurdu.

Basın toplantısı düzenleyerek istifasını açıklayan Ali Ekinci, Malatya'da milletin iradesine saygı gösterilmediğini ileri sürerek, “Halkın hür iradesi ile anketlerde ezici çoğunlukla seçtiği güçlü olan adayların değil, akraba ve şirket ortaklarını, kendilerine itaat edecek adayları kulis odalarında 5'li ittifak ve menfaat çetesi ile karara bağlayıp Cumhurbaşkanının takdiri diye yine bu millete dayattılar” dedi.

'Bu tepki Sayın Cumhurbaşkanımıza değil'

Kendilerine istifadan başka çare bırakılmadığını ifade eden Ekinci, “Bu tepki Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a değil, Malatya'da Cumhurbaşkanının adını kullanarak çalışan, halkın iyi niyetini kendi kötü emellerine alet eden menfaat şebekesinedir. Bu kardeşlerimiz sadece toplumun duygularına tercüman oldular. Bizde toplumun sesi olacağız ve toplumun hizmetine talip olduğumuz gibi birilerinin uşağı değil, halkın hizmeti için var gücümüz ile çalışacağız. Bu tepki sadece bize ait değildir. Malatya genelinde devam etmektedir. Malatyamızın Pütürge'sinde Doğanyol, Akçadağ, Kuluncak, Hekimhan ve diğer ilçeler de tepeden inme adaylar göstermişlerdir. Bizler halkımızın sesi olmaya çalışıyoruz ve onların isteği doğrultusunda hareket etmekteyiz” diye konuştu.

Ekinci, kendisinin ve arkadaşlarının bundan sonra başka parti adı altında siyaseti sürdüreceklerini söyledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 23:13
  1. Malatya
  2. AK Parti
  3. Battalgazi Belediyesi
  4. Battalgazi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Muğla'da 4,5 büyüklüğünde deprem
    1. Muğla'da 4,5 büyüklüğünde deprem
    2. Ürdün'den Suriye'deki diplomatik..
    3. Ilgaz Dağı'nda sis ulaşımı olumsuz..
    4. Hindistan'da Maocu isyancıların..
    5. Almanya karıştı: Sapkın Alman..
    6. Esed rejiminden saldırı: 2 ölü, 6..
    7. Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi
    8. AK Partili belediye başkanı, aday..
    9. Muğla'da otomobil kanala devrildi: 2..
    10. Özel halk otobüsü yayalara çarptı: 1..
    11. Bursa'da kaybolan engelli genç aranıyor
    12. B.kunu yiyen Celal Şengör, Türkiye'ye..
    13. Suriyelileri geçti! Mültecileri kabul..
    14. Galatasaray, Boluspor'u tek golle geçti
    15. Maçın ardından
    16. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü 2019..
    17. Binali Yıldırım'dan Mahmut Tanal'a..
    18. Sarı yeleklilerin gösterilerinde "yaya..
    19. Bulgaristan'da grip salgını
    20. 'Pazarlamacı' Yılmaz Özdil'den 'M...
    MHP belediye başkan il ilçe adayları 2919 son dakika açıklandı!
    MHP belediye başkan il ilçe adayları 2919 son dakika açıklandı!
    Özdil'den okura şok cevap: "Bana imzalatma!"
    Özdil'den okura şok cevap: "Bana imzalatma!"
    Türkiye'ye mesaj yolladılar: Birlikte üretelim
    Türkiye'ye mesaj yolladılar: Birlikte üretelim
    HDP belediye başkan adayları 2019 listesi
    HDP belediye başkan adayları 2019 listesi
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?

    Günün Karikatürü

    23 Ocak 2019
    HDP Van belediye başkan adayları 2019
    HDP Van belediye başkan adayları 2019
    Erdoğan’ın fikrinden yola çıkarak harekete geçildi! Dolara büyük darbe
    Erdoğan’ın fikrinden yola çıkarak harekete geçildi! Dolara büyük darbe