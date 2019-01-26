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AK Partili belediye başkan adayına saldırı!

AK Parti'nin Adana Seyhan Belediye Başkan Adayı ve eski İl Başkanı Fikret Yeni, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaralandı. Yeni'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

26 Ocak 2019 Cumartesi 10:16
AK Partili belediye başkan adayına saldırı!

Önceki dönem AK Parti Adana İl Başkanı olan Fikret Yeni, partisince merkez Seyhan ilçesinde bir restoranda düzenlenen toplantıya katıldı. Burada yanına gelen M.A, önce Yeni ile bir süre sohbet etti, daha sonra bağırarak yanında getirdiği bıçakla Yeni'yi yaraladı.

Bu sırada M.A'ya partililer müdahale etmeye çalıştı. Müdahale sırasında parti üyesi Abdullah Altun da M.A'nın savurduğu bıçakla yaralandı. Ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılan Yeni ve Altun'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, polis ekipleri saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürülen M.A'yı yakalamak için çalışma başlattı.

"Fail belli"

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Yeni'yi Seyhan Devlet Hastanesinde ziyaret etti, sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Daha sonra gazetecilere açıklamada bulunan Demirtaş, geçmiş olsun dileklerini ileterek, Yeni'nin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Demirtaş, şunları kaydetti:

"Faili de belli, inşallah kısmet olursa en yakın zamanda yakalayacağımızı düşünüyorum. Olay, şüpheli restorana geliyor 'merhaba' diyor sonra bıçağı çekiyor, inşallah yakalamaya çalışacağız. Fikret Yeni bacağından yaralanmış, bir sıkıntısı yok. Tekrar geçmiş olsun. Olayın sebebini de araştırıyoruz."

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Gerekli çalışmalar başlatıldı

AK Parti Adana İl Başkanı Şerif Güler de yazılı açıklamasında, Yeni'nin, akşam saatlerinde Seyhan ilçe teşkilatının düzenlediği bir toplantıya katılmak için gittiği restoranda bıçaklı saldırıya uğradığını belirtti.

Saldırıda hafif şekilde yaralanan Yeni'nin, Seyhan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığını ve hayati tehlikesinin bulunmadığını bildiren Güler, "Saldırganın yakalanması için Adana Emniyet Müdürlüğü gerekli çalışmaları başlatmıştır." ifadesini kullandı.

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"Toplantıdan sonra bu hadisenin olması manidar"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü de Yeni'yi ziyaret etmek için hastaneye geldi. Sözlü, gazetecilerin sorusu üzerine, Yeni ile olaydan yaklaşık bir saat önce bir araya geldiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Cumhur İttifakı’nın belediye başkan adaylarının yarınki tanıtı programı için verimli bir toplantı geçirdik. Yarın bunu bütün Adana görecek. Bu verimli toplantıdan sonra böyle bir hadisenin olması oldukça manidar. Bu demokrasiye karşı, siyasete ve siyasetçiye karşı yapılmış çok alçakça bir saldırıdır."

Sözlü, açıklamasının ardından Yeni'yi ziyaret etti.

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AK Parti'den açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bıçaklı saldırı sonucu yaralanan AK Parti'nin Seyhan Belediye Başkan adayı Fikret Yeni'ye geçmiş olsun dileklerini iletti. Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Seyhan Belediye Başkan Adayımız, eski İl Başkanımız Fikret Yeni kardeşim, çalışmaları sırasında alçakça bir saldırıya uğradı. Fikret kardeşimizle konuştum, durumu çok iyi, çalışmalarını aksatmadan sürdürecek. Geçmiş olsun." ifadesini kullandı.

"Saldırının amacı şuan bilinmiyor"

AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mahir Ünal ile Jülide Sarıeroğlu, bıçaklı saldırı sonucu yaralanan AK Parti'nin Seyhan Belediye Başkan adayı Fikret Yeni'yi tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Yeni'nin bulunduğu Seyhan Devlet Hastanesine Ünal ve Sarıeroğlu, birlikte geldi.

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Ünal, Yeni'yi ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Yeni'nin sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek talihsiz bir olay yaşandığını kaydetti. Saldırganı yakalama çalışmalarının devam ettiğini bildiren Ünal, şunları söyledi:

''Bu saldırının amacı ve gerekçesinin ne olduğu şu an için bilinmiyor. Dolayısıyla saldırgan yakalandığında konu açıklığa kavuşacaktır. Saldırının herhangi bir şekilde bir husumetten kaynaklanmadığı ve görüldüğü kadarıyla ilk aşamada baktığımızda bir ruh sağlığı bozukluğundan kaynaklanan bir saldırı gibi gözüküyor. Kaçan kişi gözaltına alındığında saldırının gerekçesi, sebebi, konusu sanırım açıklığa kavuşur.''

Ünal açıklamanın ardından beraberindekilerle hastaneden ayrıldı.

 

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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 10:16
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