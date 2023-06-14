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Siyaset AK Partili başkandan örnek olacak 'festival-konser' eleştirisi!
Siyaset

AK Partili başkandan örnek olacak 'festival-konser' eleştirisi!

Yeniakit Publisher
2023-06-14 23:51:00 -
AK Partili başkandan örnek olacak 'festival-konser' eleştirisi!

AK Partili Konya Kulu Belediye Başkanı Murat Ünver, milyon liraların harcanmasıyla düzenlenen festival ve konserlere tepki gösterdi.

Başkan Ünver, "Bazıları benden sanatçı getirerek konser düzenlememi istiyorlar. Ben milyon para harcayarak festival veya konser yapmam, kimse de bana yaptırtamaz." dedi.

Murat Ünver, açıklamasının devamında hala milli-manevi değerleri hedef alan sanatçılara verilen desteği eleştirdi:

Hele hele azgın güruhun temsilcisi Melek Mosso gibilere milyonlar akıtmam.

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