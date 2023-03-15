AK Partili başkan söz verdi... 1 aylık açlık grevini sonlandırdı

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Kayhan Turan, Mudanya’ya yapacağı hastane projesinin belediye tarafından çeşitli gerekçeler gösterilerek geciktirildiğini iddia etti. Belediye binası önünde açlık grevine başlayan Turan, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan’ın projenin takipçisi olacağına söz vermesinin ardından eylemini sonlandırdı.

Turan, açlık grevinin 31. gününde, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle dün hastaneye kaldırıldığını söyledi.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan'ın görüşme talebine olumlu yanıt verdiğini dile getiren Turan, "Sağlık sorunlarıma rağmen açlık grevimi devam ettirmeyi düşünüyordum. Ama AK Parti il başkanlığında yaptığım görüşmede edindiğim izlenim ve il başkanı Sayın Davut Gürkan’ın, hastane projesini üst makamlara taşıma ve takip etme sözü vermesi üzerine, bitirmeye karar verdim" dedi.

Turan, yaptığı basın açıklamasında şunları kaydetti:

"Açlık grevinin 31. günündeyim. Dün 14 Mart tıp bayramı, etkinlikleri öncesinde, yaşadığım sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldım. Gerekli kontrol ve tedaviler yapıldı. Şimdi nispeten iyiyim. Sizleri endişelendirdiğim için özür dilerim.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İlgilenen, arayıp bilgi alan, geçmiş olsun dileklerini ileten herkese minnettarım. Sağ olun. Aynı gün, AK Parti Bursa İl Başkanı Sayın Davut Gürkan, görüşme talebime olumlu yanıt verdi. İl başkanlığı binasında oldukça olumlu bir diyalog gerçekleştirdik. Sayın başkanın, projemiz ve beklentilerimiz hakkında, önceden bilgi sahibi olması ayrıca memnuniyet vericiydi. Kendisine, bu hassasiyeti için teşekkür ederim. Ben de kendisine projenin bütününü ve bazı detayları aktarma fırsatı buldum. Projede ki beklentilerimizi, karar alıcı en üst makamlara kadar götürmek için çaba göstereceklerini ifade ettiler.

Bu görüşmede, AK Parti yetkili kurullarının, Mudanya’da kurmak istediğimiz Ortopedi ve Travmatoloji Hastanesi’nin gerekliliği ve aciliyeti konusunda duyarlı olduklarını açıkça görerek, emin oldum. AK Parti Bursa İl Başkanı Sayın Davut Gürkan’ın, görüşme sırasındaki ölçülü ve seviyeli tavrından çok etkilendim. Başkanın bu davranışı, bir bilim insanı için onur vericidir. Kendisine teşekkür ederim."

Turan sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:

"Sağlık sorunlarıma rağmen açlık grevimi devam ettirmeyi düşünüyordum. Ama AK Parti il başkanlığında yaptığım görüşmede edindiğim izlenim ve il başkanı Sayın Davut Gürkan’ın, hastane projesini üst makamlara taşıma ve takip etme sözü vermesi üzerine, bitirmeye karar verdim.

Bugün açlık grevimi sonlandırıyorum. Bundan sonra, Mudanya’da kuracağımız hastanemizin, bir an önce bilimsel eğitime ve sağlığa hizmet vermeye başlaması için, tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."