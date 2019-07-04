AK Partili başkan istifa etti!

AK Parti Bergama İlçe Başkanı Güven Yakar, işlerinin yoğunluğu nedeniyle görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Yakar istifa kararını, sosyal medya hesabından şu paylaşımla duyurdu:

“Değerli dostlar, 2011 yılından bu yana Bergama AK Parti İlçe Teşkilatı’nda Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanı olarak Rasit Ürper,Mustafa Durmaz, ve Hakan Koştu olmak üzere üç Farklı İlçe Başkanımız ile birlikte çalıştım.

Birkaç yıl önce de İlçe Başkanlığı teklif edilmesine rağmen işlerimin yoğunluğu dolayısıyla kabul etmemiştim.

Ancak 25 yıllık arkadaşım, AK Parti İlçe Başkanı Hakan Koştu, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Bergama Belediye Başkan adayı olunca ilçe Başkanlığı bana teklif edildi.

Parti teşkilatımızda yapılan hem temayül sonuçları, hem de arkadaşlarımızın ısrarı sonucu Ankara'ya davete icabet ettim.

Genel Merkez’de yaptığımız görüşmede, Bergama İlçe Başkanlığı’nı seçim süresince almak şartıyla kabul etmiştim. Seçim sonuçları ne olursa olsun uzun süre İlçe Başkanlığına devam edemeyeceğimi de özellikle söylemiştim.

Hülasa ilçe başkanlığının çok yoğun bir mesai istemesi ve benim de işlerimin yoğunluğu nedeniyle Bugün bergama AK Parti İlçe Başkanlığı'ndan istifa ettim. Taze kan, teni genç arkadaşların önünü açmanın da partimize faydası olacağına inanıyorum.

AK Parti İlçe Başkanlığı’nda 8 yıldır birlikte çalıştığım hem ana kademe hem gençlik kolları ve hem de kadın kollarında görev yapan tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum.

Bugün itibariyle Bergama Belediyesi AK Parti belediyeciliğiyle tanışmıştır. Ben kendi adıma misyonumu tamamladığıma inanıyorum.

Bundan sonra Bergama Belediye Başkanımız Hakan Koştu ve ekibine başarılar diliyorum.

Tüm destek veren kardeşlerime, AK Parti’ye gönül veren emek veren teşkilat mensuplarımıza selam ve saygılar sunuyorum.”

Yakar, AK Partili Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu’nun adaylığı sürecinde ilçe başkanı olmuştu.