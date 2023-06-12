AK Partili Başkan AK Partililere küfreden Melek Mosso ile birlikte şarkı söyledi

Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, milyonlarca vatandaşın tepkisine aldırmadan 11 Haziran akşamı Melek Mosso'yu sahneye çıkardı ve kendi seçmenine meydan okurcasına birlikte şarkı söyledi.

AK Parti ve Cumhur İttifakı'na oy vermiş kadınlara yönelik küfürlü mesajları destekleyen Mosso, konserde özür diledi.

Skandal hareket

57. Tekirdağ Kiraz Festivali'ndeki etkinlikler öncesinde Melek Mosso (Melek Davarcı) konserinin iptal edilmesi yönünde defalarca kez uyarılan Yüksel, bu mesajları dikkate almak bir yana, AK Partililere küfreden şarkıcıyla birlikte sahneye çıktı.

Hem Mosso hem de Yüksel, ellerinde Türk bayrakları olduğu halde 'Bir Başkadır Benim Memleketim' adlı şarkıyı birlikte söyleyerek kendilerine yönelecek tepkileri azaltmaya çalıştı.

Çirkin bir paylaşımda bulundul

Mosso, AK Parti'li kadınlara 'or..pu' diyerek hakaret eden 'muhalif teyze'yi bayraklaştırmış ve 28 Mayıs'ta oy kullanmaya giderken küfürcü teyzeninkiyle aynı renk tülbent ve gözlük takarak söz konusu hakaretin arkasında olduğunu ortaya koymuştu. Gelen tepkilerin ardından yarım ağız özür açıklamasında bulunan Mosso, yaptığının 'basit bir şaka' olduğunu iddia etmişti.

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Sosyal medyanın gündemine oturdu

AK Parti'li bütün kadınlara edilmiş küfrü destekleyen bu şarkıcı, AK Partili Cüneyt Yüksel tarafından el üstünde tutuldu. Konser sonunda Mosso'ya içtenlikle sarılan Yüksel, bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu. Yüksel'in Mosso'yu neden koruduğu, Cumhur İttifakı tabanından gelen uyarıları niçin dinlemediği ve bu açık cüretinin arkasında kimlerin bulunduğu şimdilik bilinmiyor.

Sosyal medyadan da paylaşım yapan vatandaşlar tepkisini gösterdi.

AK Parti'den tepkiler gelmeye başladı

AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu Üyesi Mücahit Birinci, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak ilk toplantıda bu konuyu gündeme getireceğini sosyal medya hesabında şöyle duyurdu:

"Milletin bunca tepkisine rağmen Melek Mosso denen şahsa ısrarla konser verdiren Süleymanpaşa Belediye Başkanı’nı en yakın MKYK toplantısında gündeme getireceğimi buradan ilan ediyorum."

Tepki sonrası açıklama yaptı

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, sosyal medya hesabından "57. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivalimizi, birliğimizin, beraberliğimizin ve kardeşliğimizin pekiştiği çoşkulu bir geceyle tamamladık. Bu birlikteliğe gölge düşmemesi için ayrıntılı açıklamamı yarın siz kıymetli kamuoyu ile paylaşacağım. Hepinize hayırlı geceler dilerim." açıklamasında bulundu.

"Sizlerle helalleşmek istiyorum"

Konserde seyirciye seslenen Mosso, son günlerde bir konuşması nedeniyle gündemde bulunduğunu ancak tek maksadının kadına şiddete dikkati çekmek olduğunu söyledi.

Son günlerde gündemi yersizce meşgul ettiğini ifade eden Mosso, şöyle konuştu:

"Sizlerle helalleşmek istiyorum. Son bir haftadır gündemi yersizce meşgul ettiğimin çok farkındayım ve bunun için çok çok üzgünüm. Öncelikle bilin isterim ki bizler kim ne söylerse söylesin asla ayrışan, asla birbiriyle düşman olan bir millet değiliz. Kim ne yaparsa yapsın asla böyle bir millet olmayacağız. Birbirimizi çok sevmeye devam edeceğiz. Ben, kuzenini bir kadın cinayetine kurban vermiş bir kız çocuğu olarak bir şeyler söylemek istedim. Kadın cinayetlerini, kadın tacizlerine ses çıkarmak istedim."

Özür diledi

Konuşması nedeniyle kırdığı herkesten özür dilediğini ifade eden Mosso, "Başka şekilde anlaşıldı ama şunu belirtmek isterim ki buna da inanıyorum bu acılar siyaset üstü acılardır. Şuna inanıyorum Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bundan sonra bununla ilgili en sert uygulamaları, en sert düzenlemelerini yapacağına inanıyorum." dedi.

Yaptığı şakanın maksadı aştığını vurgulayan Mosso, "Hemen bir konuya değinip güzelce sizlerle helalleşmek istiyorum. Son bir haftadır gündemi yersizce meşgul ettiğimin çok farkındayım ve bunun için çok çok üzgünüm. Eğer burada maksadını aşan şakamdan, incinen, üzülen, kalbi kırılan bir tek kardeşim bile varsa ondan çok çok özür diliyorum ve yürekten özür diliyorum. Çünkü bizler böyle şeylerle ayrıştırılmayacağız, bizler böyle şeylerle karşı karşıya gelmeyeceğiz. Biz Türk milleti olarak birbirini seven, dostluklarına güvenen, kardeşçe yaşayan, barış içinde yaşayan mükemmel bir millet olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Mosso'nun konuşması sonrası Türk bayraklarıyla sahneye gelen Belediye Başkanı Yüksel, şarkıcıyla "Memleketim" şarkısını seslendirdi.

Yüksel, yaptığı konuşmada birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı.

Herkesin hata yapabileceğine ifade eden Yüksel, "Biz et ve kemikten yaratılmış varlıklarız. Hepimiz hata yapabiliriz. Sonuçta bu insana özgü bir şey. Önemli olan nedir biliyor musunuz? Hatanızı görüp, özür dileyebilmek. Büyük bir erdem. Ama daha büyük bir erdem daha var. Özrü kabul edebilmek." dedi.

"Özür dileyenleri kucaklayacağız"

Büyük ve güçlü Türkiye hedefine birlik ve beraberlikle yürüneceğinin altını çizen Yüksel, şöyle konuştu:

"Biz büyük ve güçlü Türkiye olmak istiyorsak, bütün renklerimizi zenginliğimiz olarak görmek zorundayız. Birbirimizin hatalarını özür dilendiğinde kapatmak zorundayız. Dostunun hatasını örteceksin ki biz güçlü olacağız. Bir hedefimiz var gençler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bize 'muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkacaksınız' demiş.

Cumhurbaşkanımız bize bir hedef göstermiş. 'Büyük ve güçlü Türkiye olacağız' demiş. Bunu ancak birlik ve beraberlik içerisinde olursak yapabiliriz. Türk, Kürt, Alevi, Sünni, Roman yok. Büyük ve güçlü Türkiye var. Hatalarımızı kabul edeceğiz, özür dileyeceğiz. Özür dileyenleri kucaklayacağız. Bu milletin bir ferdi olmaktan gurur duyuyorum."

Yüksel, Mosso'ya kiraz armağan etti.