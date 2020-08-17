AK Partili Aydemir'den Kılıçdaroğlu'na çağrı: Mertçe çıkıp ‘her türlü emperyalist müdahalenin karşınızdayız’ desinler

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’nde Mehmet Özmen’in Türkiye ve dünya gündemine ilişkin sorularını cevapladı.

Mehmet Özmen: Hoşgeldiniz sayın vekilim.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir: Hoşbulduk Mehmet Bey, bugün Artvin'i ziyaret ettim. Vatandaşlar ABD'da Başkan Adayı olan Joe Biden'a sert tepki göstermemizi istedi. Buna sonra değineceğim.

Türkiye'nin her noktası bizim için milletle buluşmaya müsaittir. Erzurum milletvekili olarak Artvin'de temaslarda bulundum. Vatandaşın sorunlarını dinliyorum. Şavşat'ta vatandaşlar CHP'li belediyeden şikayetçi, vatandaşlarımız, AK Parti belediyeciliğini özlüyor.

Artvin - Erzurum arasında onlarca tünel var. Cankurtaran tüneli Hopa'ya yapıldı. Devletimiz insanların huzuru için bunları yapıyor.

Mehmet Özmen: Joe Biden Cumhurbaşkanı "Erdoğan'ı darbeyle değil, seçim ile indirmemiz gerekiyor." diyor. Bu konuda neler söylemek istersiniz?

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir: Bu adam cahil bir adam, Kürtler ifadesini kullanıyor. Kürtler vatansever insanlardır. Onun kast ettiği PKK'dır. Türkiye'de bunların tekerine çomak sokan bir lider var. İfadesinde muhalefeti açıkça desteklemeliyiz diyor. Bir şey söylüyor. Seçimle yapalım bunu diyor. Fırsatını bulursak yeniden darbe yaparız. diyerek tehdit ediyor. Ahlaksız bir adam bu.

Gelelim Kılıçdaroğlu, "7 aydır neredesiniz" diyor. O zaman bu adam kesin aday bile değildi. Devlet olarak biz bu adama şimdi cevap vermek zorundayız. Çünkü kuvvelte muhtemel seçime girecek. "Dostalırmızla birlikte iktidar olacağız" diyor Kılıçdaroğlu, aşikar oldu ittifakı bunların. Biz değer vermedik pozisyonu olmadığı için.

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ile bunların etkisi kırıldığı için, fark ettiler ki Türkiye'nin şahlanışı başladı. Bölücülerle olan mücadele başarılı olunca Kürt adını kullanıyorlar. Kürt kardeşlerimiz beni arayıp bunlara bir cevap ver diye.

Kürt ifadesini özellikle kullanıyor bunlar. Kardeşliği çözebilmek için yol arıyorlar.

ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın haksızlık karşısında pozisyon aldığını iyi bildiği için Cumhurbaşkanımıza saygı duyuyor. İktisadi açıdan çok güçlü olmalıyız. Biz ABD'ye göre politika belirlemiyoruz. Biz milletçe iyiyiz. Kim aman dese devletimiz yetişiyor.

Buradan CHP'ye ve Kılıçdaroğlu'na çağrı yapıyorum. Mertçe çıkıp ‘her türlü emperyalist müdahalenin karşınızdayız’ desinler. Kamuoyunu aldatmaya kalkmasınlar.