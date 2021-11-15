AK Partili Arvas'tan Cumhuriyet'e cevap!

“Cumhuriyet Gazetesi yazarlarından İlayda Kaya 13 Kasım 2021 tarihli “Van’da Arvas Saltanatı” başlıklı yaptığı haberde şahsımı, ailemi ve partimi hedef göstererek itibar suikastlığı yapmaya çalışmıştır.” sözleri ile geçtiğimiz günlerde yayınlanan habere tepki gösteren Van Milletvekili Abdulahat Arvas, gazetenin aileyi hedef aldığını söyledi.

Arvas, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“ARVAS” ailesi için derin manipülasyon yapıldı. Ama güneş balçıkla sıvanmaz.

Cumhuriyet Gazetesi yazarlarından İlayda Kaya 13 Kasım 2021 tarihli “Van’da Arvas Saltanatı” başlıklı yaptığı haberde şahsımı, ailemi ve partimi hedef göstererek itibar suikastlığı yapmaya çalışmıştır.

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas üzerinden “Arvas” ailesini hedef alan Cumhuriyet Gazetesi yalan haber ile aile mensubu kişileri hedef aldı. Şeref ve haysiyet celladı gazete, mesnetsiz ve haksız haber yaparak kişi ve aile aleyhinde iftirada bulundu.

Tamamının yalan ve iftira olduğu haber içeriğinde Arvas soyadı taşıyan vatandaşların isimlerini yazarak ve çalıştığı kurumları ifşa ederek kişilik haklarına saldırıda bulunmuş, şeref ve haysiyetlerine kast etmiştir. Basın ilke ve ahlakından yoksun bir şekilde icra edilen bu habercilik anlayışı ile kamuoyunda şahsım, ailem ve haberde adı geçen şahıslar açıkça hedef gösterilmiş, zan altında bırakılmış, can ve mal güvenliğimiz tehlikeye atılmıştır. Arvas ailesine dün saldıran zihniyet ile bugün saldıranlar aynı güruhtur. Şahsım üzerinden Arvas ailesinin saygınlığı ve imajını olumsuz şekilde etkilemek maksatlı haber yapanlar, derin manipülasyon ve dezenformasyon teknikleri ile algı yönetenler muvaffak olamazlar. Hakkın ve hakikatin karşısında, batıl her zaman yok olmaya mahkûmdur.

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Cumhuriyet Gazetesi tarafından isim ve kurum belirtilerek yapılan yalan ve mesnetsiz iddialara tek tek cevap verdi:

Turgut Arvas

Göreve Başlama Tarihi: 1998

Müdür olduğu Tarih: 2012

Sıbgatullah Arvas

Memur olarak atandığı tarih: 2003

Vaiz olduğu tarih: 2009

Müftü olduğu tarih: 2017

Ubeydullah Arvas

Memur olarak atandığı tarih: 2010

Sosyal Yardımlaşma Müdürü olarak atandığı tarih: 2014

Nurullah Arvas

Memur olarak atandığı tarih: 1991

Diyanet- Sen Şube Başkanı olarak seçildiği tarih: 2010

Abdulillah Arvas

Van Büyükşehir Belediyesinde 35 yıldır itfaiye müdürü olarak çalışmış

2016 yılında Daire Başkanı olmuştur.

Abdulhadi Arvas

2003 memur olmuş iddia edildiği gibi Müdür yardımcısı değil halen memur kadrosunda hizmet ediyor.

Cüneyt Arvas

Memur olarak atandığı tarih: 1991

Şube Müdürü olarak atandığı tarih: 2003

İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak atandığı tarih: 2010

Adil Arvas

1985 yılında memuriyete başlamış,

2017 yılında Sağlık Müdürlüğünden memur olarak emekli olmuş

Şeyma Arvas

Lisans: İngilizce Psikoloji mezunu

2. Lisans: Sosyoloji (devam ediyor)

Yüksek Lisans: Klinik Psikolojisi

ALES: 80.60

2019 yılında Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nin ilanına müracaat etmiş, şartları sağlayıp bilim sınavında başarılı olmuştur.

Muhammed Reşit Arvas

Lisans: Selçuk Üniversitesi Diş Fakültesi

Ales: 85

Yabancı Dil Sınavı: 87,5

2021 yılında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ilanına müracaat etmiş, şartları sağlayıp bilim sınavında başarılı olarak Öğretim Görevlisi olarak atanmıştır.

Meki Arvas

Bahçesaray ilçesinde ilk olarak 1983 yılında yani AK Parti kurulmadan 18 yıl önce İl Genel Meclis Üyesi olarak seçilmiş, bu tarihten itibaren farklı partilerde halkın teveccühü ile 25 yıl encümenlik ve İl Genel Meclis Başkanlığı yapmıştır. 2019 yılında yapılan Mahalli Seçimlerde AK Parti Belediye Başkanlığını %65 oyla kazanarak Belediyeyi HDP’den almıştır.

Cumhuriyet gazetesi yazarı İlayda Kaya tarafından tutarsızca ve fütursuzca yapılan “Van’da Arvas Saltanatı” başlıklı haberde görüldüğü ve anlaşıldığı üzere ismi geçen kişiler benim 24 Haziran 2018 tarihinde Milletvekili seçildiğim tarihten çok önce memuriyete atanmış, görevde yükselmiş veya seçilmiş kişilerdir. Ahlaksızca şahsımı ve söz konusu kişileri hedef göstererek suç işlenmiş ve puanla atanmış kişilerin sanki siyaset marifeti ile atandığı algısı yaratılmış, seçilmiş kişilerin de atandığı yalanı ile baştan sona karalamaya yönelik uydurma bir haber servis edilmiştir. Yurttaş, yandaş kavramlarının arkasına gizlenerek tertiplenen ve ısmarlanan bu yalan haberlerde anlaşılan o ki İlayda Kaya isimli kişi pek mahirdir. Çünkü aynı şekilde başka siyasiler ve aileler de hedef alınarak kamuoyunda itibarsızlaştırılmaya çalışılmış, kamu çalışanları zan altında bırakılmıştır.

Cumhuriyet gazetesinde çıkan bu haberler gerçekleri çarpıtan ve özel hayatın gizliliğini ihlal eden haberlerdir. Şahsımı, ailemi ve partimi hedef alan bu haber ile ilgili Cumhuriyet gazetesine ve malum yazarına dava açacağımı buradan beyan ediyorum. Hak ve hürriyetlerime yönelik bu tür müdahalelere karşı kendimi, ailemi ve partimi sonuna kadar koruyacağım. Basın kisvesi altında şeref ve haysiyetimizi hedef alan, özel hayatın ihlali veya itibarsızlaştırmayı amaçlayan bu mesnetsiz iddialar ile ilgili hukuki süreci başlatacağım.