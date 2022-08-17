AK Partili Ali İhsan Yavuz’dan deprem uyarısı
17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin 23'üncü yılı dolayısıyla resmi sosyal meyde hesabından paylaşımda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Seçim İşleri Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, “Deprem gerçeğini aklımızdan çıkartmamalıyız ki canlarımızdan olmayalım” dedi.
YENİ AKİT ANKARA
17 Ağustos 1999'da 17 bini aşkın vatandaşın hayatını kaybettiği Marmara depreminin 23. yılında acılar ilk gün ki gibi tazeliğini korurken, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Seçim İşleri Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz uyarıda bulundu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Seçim İşleri Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, “Deprem gerçeğini aklımızdan çıkartmamalıyız ki canlarımızdan olmayalım. Bu bilinçle #17Ağustos1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybeden tüm canlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbimiz, bütün felaketlerden Şehrimizi, Memleketimizi ve Milletimizi korusun” dedi.