AK Partili Ahmet Hamdi Çamlı gelen zamların sorumlusunu açıkladı.

AK Parti’nin İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı ekonomik gidişatın ve zamlarını sebebini CHP olarak açıkladı.

AK Parti milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Zamların sorumlusu CHP'dir

Çamlı söz konusu açıklamasında "Bu zamların oluşmasında bizim bir dahlimiz yok. En büyük dahil CHP'de. Bugün olan doğalgaz, elektrik zamları tamamı bu zihniyetin ürünüdür. Çünkü onlar paramparça etti memleketi. Kumara verdiler. Ben şimdi kendi malımı ABD'nin dolarıyla almak zorunda kaldım bu nedenle yetiştiremiyorum” ifadelerini kullandı.