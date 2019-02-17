0553 313 94 23

AK Partili aday konuşurken üstünü başını yırttı!

AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeynel Abidin Beyazgül, seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği Şanlıurfa Taraftarlar Derneği’nde konuşurken bir taraftar, "Babo bu adam 5 yıl önce neredeydi Kurban olurum böyle başkana ne kadar da güzel konuşuyor" deyip, üstündeki kıyafeti yırttı.

17 Şubat 2019 Pazar 17:41
AK Partili aday konuşurken üstünü başını yırttı!

AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeynel Abidin Beyazgül, seçim çalışmaları kapsamında Şanlıurfaspor Taraftarlar Derneği'ni ziyaret etti. Beyazgül ile beraberindeki AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, sarı-yeşilli taraftarlar tarafında davul- zurna ve meşaleli sevgi gösterisiyle karşılandı.

Burada taraftarlara hitap eden Beyazgül, kendisinin de Şanlıurfaspor taraftarı olduğunu söyledi. Taraftarların sık sık tezahüratlarla konuşmasını kestiğini Zeynel Abidin Beyazgül’ün yanına gelen bir taraftar, "Babo bu adam 5 yıl önce neredeydi Kurban olurum böyle başkana ne kadar da güzel konuşuyor" diyerek üstündeki kıyafeti yırttı. İsmi öğrenilemeyen taraftarı, Beyazgül sakinleştirdi. Beyazgül konuşmasını tamamlayarak dernekten ayrıldı.

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 17:41
  1. AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeynel Abidin Beyazgül
  2. Zeynel Abidin Beyazgül
  3. Şanlıurfaspor taraftarı
  4. Şanlıurfaspor Taraftarlar Derneği
  5. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı
  6. AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız

YORUM YAZ

  • OkanOkan37 dk önce
    Urfanin güncel soytarilari. Bir urfali olarak utandigim olaylardan biri. Önlerinde Dalkavukluk yalakalık arkalarından devlete küfür eden nankör ruhsuzlar...

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Spor Toto Süper Lig: İstikbal Mobilya Kayserispor: 2 - Göztepe: 1 (Maç Sonucu)
  1. Spor Toto Süper Lig: İstikbal Mobilya..
  2. Taner Öcal: “Ben ve ekibim sezon..
  3. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
  4. Bozova'da baraj gölüne giren çocuk öldü
  5. Bursalılar Başkan Aktaş’a hayır duası..
  6. Adıyaman'da, bomba yüklü araç ihbarı..
  7. Bozbey: "İznik’te üretimi ve turizmi..
  8. Erdoğan ilk kez açıkladı! İşte yeni..
  9. Futbol: Spor Toto Süper Lig
  10. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(6 ay artı 6..
  11. Baca temizliği yaparken 5’nci kattan..
  12. Kayıp üniversiteli Evin'in cesedi,..
  13. Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 1 -..
  14. PKK’dan yakalanan 6 kişi adli kontrol..
  15. Erdoğan: "Kurumlarımızın yaptıkları..
  16. Erdoğan: "Bedelli askerlik..
  17. Türkiye'nin Yemen Büyükelçisi Bozgöz..
  18. Futbol: Spor Toto Süper Lig
  19. Bizans döneminden kalan Sulu Mağara,..
  20. Trabzonspor evinde şoka uğradı!
  21. AK Parti Bağlar İlçe Başkanlığı seçim..
  22. Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 -..
  23. Büyükçekmece Kaymakamlığı’ndan..
  24. Başkan Tok’a Kışla’da meşaleli..
  25. Gönül Buluşmaları tam gaz devam ediyor
  26. Erdoğan: "2 yıllık meslek yüksekokulu..
  27. Başkan İsmail Erdem, Trabzonluların..
  28. Türk Kızılayı’ndan ihtiyaç sahibi..
  29. Hurdaya dönen otomobilden burnu bile..
  30. Eğitim-Bir-Sen başkanı yeniden Ali..
Erdoğan'ın S-400 açıklaması sonrası ABD'den küstahlık: Seyirci kalamayız
Erdoğan'ın S-400 açıklaması sonrası ABD'den küstahlık: Seyirci kalamayız
Fatih Erbakan konuşurken, Karamollaoğlu yere odaklandı
Fatih Erbakan konuşurken, Karamollaoğlu yere odaklandı
Erdoğan Edirnelilere müjdeyi verdi! "Kanal Edirne Projesi" geliyor
Erdoğan Edirnelilere müjdeyi verdi! "Kanal Edirne Projesi" geliyor
Türkiye'nin en pahalı yolu hizmete giriyor! Tarih verildi
Türkiye'nin en pahalı yolu hizmete giriyor! Tarih verildi
İşgal için gitmişti hidayete erdi
İşgal için gitmişti hidayete erdi

Günün Karikatürü

17 Şubat 2019
'Anne' ve 'baba' kaldırıldı! Fransa'dan sapkınlık açılımı
'Anne' ve 'baba' kaldırıldı! Fransa'dan sapkınlık açılımı
Protestocular Arnavutluk Başbakanlık Binası'nı ateşe verdi! ABD'den destek açıklaması
Protestocular Arnavutluk Başbakanlık Binası'nı ateşe verdi! ABD'den destek açıklaması