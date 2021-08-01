AK Parti'li 803 belediye seferberlik ilan etti!

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, AK Partili 803 belediyeyle birlikte Türkiye genelinde yaşanan orman yangınlarına ilişkin seferberlik ilan ettiklerini söyledi.

“Ormana düşen her bir kıvılcım içimizi yakıyor." diyen Özhaseki, "Acımız büyük. Bu hadiseden siyasi malzeme çıkarmaya çalışanlara ya da provakasyon için uğraşanlara karşı da tepkimiz çok net ve serttir. 803 AK Belediyemiz ile beraber yangından etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını sarmak ve yangından zarar gören ormanlarımızı yeniden yeşille boyamak için seferberlik ilan ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Mehmet Özhaseki, sözlerini şöyle tamamladı: "Bugüne kadar nasıl millet olarak el ele verip nice badireleri atlatmışsak bugün de aynısı yapacağız. Tespit çalışmaları sonrasında bilimsel veriler öncülüğünde ormanlarımızı eskisinden daha gür ve güzel hale getireceğiz.”