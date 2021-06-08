AK Parti’deyken yapmadığını… Ali Babacan'dan şark kurnazlığı

Yeni Akit/Ankara

Kimsenin tanımadığı genç bir ekonomistken dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ekonominin patronluğuna getirilen, 2002–2015 yılları arasında 13 yıl Türkiye Dışişleri ve Ekonomi Bakanlığı yapmış olan Babacan, devlet bankalarının kendisine bağlı olduğu dönemde çiftçiler için yapmadıklarını AK Parti’den ayrılıp DEVA Partisi’ni kurduktan sonra bol keseden vadetmeye başladı.

“Ziraat Bankası yeniden çiftçinin bankası olacak”

Babacan şu ifadeleri kullandı:

“DEVA iktidarında Ziraat Bankası yeniden çiftçinin bankası olacak. Adı üstünde, birinci önceliği tarımın finansmanı olması lazım. Önce oraya yeteri kadar finansmanı sağlayacak. Çiftçimizin teminat problemini çözeceğiz. Tarımsal kredileri, gerçek çiftçilere vereceğiz. Kredilerin geri ödeme zamanını hasat dönemine göre belirleyeceğiz. Çiftçimizin borçlarını en az 2 yıl faizsiz olarak erteleyeceğiz. Çiftçinin toprağına, traktörüne artık haciz gelmeyecek. Çiftçimizin kullandığı mazotun ÖTV’sini çiftçimize aynen iade edeceğiz. Gübrenin maliyetinin yarısını, yüzde 50’sini, destek olarak kendisine vereceğiz. Çiftçimizin kullandığı elektriğe daha düşük fiyatlı ayrı bir tarife uygulayacağız. Tarım desteklerini, üretimin yapılacağı dönemin başında açıklayacağız ve aynı yıl içinde destek ödemelerini gerçekleştireceğiz. Kuraklığın neden olduğu tahribatı önlemek amacıyla tarımsal sulama yatırımlarını hızla tamamlayacağız. Kapalı sistem, basınçlı sulama, damlama sulama yatırımlarının bir an önce tamamlanması gerekiyor. Toprağı su ve teknoloji ile buluşturarak, sulamada israfı önleyecek son teknolojileri teşvik edeceğiz. Sulu tarım yapan çiftçimizin gelirini, bilinçli sulama ve üretim planlamasıyla en az 3 katına çıkaracağız. Yem bitkilerinin kullanımına yüzde 50’ye varan destek vereceğiz”