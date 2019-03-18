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AK Parti’den Yaylakonak ve Kömür’e çıkartma

AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Aydın ve beraberindeki heyet Yaylakonak ve Kömür Beldelerine çıkartma yaptı.

18 Mart 2019 Pazartesi 11:53
AK Parti’den Yaylakonak ve Kömür’e çıkartma

AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Aydın ve beraberindeki heyet Yaylakonak ve Kömür Beldelerine çıkartma yaptı.


Milletvekilleri Ahmet Aydın ve Yakup Taş beraberlerinde Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış ve partililer ilk olarak Yaylakonak Beldesine gitti.


Belediye binasında önünde düzenlenen etkinliğe katılan Yaylakonak halkıyla birlikte toplantı gerçekleştirildi.


AK Parti heyeti daha sonra Kömür Beldesine geçti. Burada seçim koordinasyon merkezinin açılışı gerçekleştirdi.


Her iki beldede de vatandaşlar ve partililerle sohbet eden ve sorunlarını dinleyen milletvekilleri, her iki beldede de konuşma yaptı.


AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın konuşmasında, “Sıcak ilginize ve alakanıza teşekkür ediyorum. Yaylakonak’a bahar gelmiş. Yaylakonak hizmet görmek istiyor. Memleketin birlik ve beraberliğine, kardeşliğine sahip çıkmak istiyor. Bizim görevimiz sizlere hizmet etmek. Bu belediyeyi en güçlü şekilde sizin hizmetiniz nasıl sağlarız derdindeyiz. Farklılıklar olabilir. Önemli olan insana hizmet etmektir. Bu güne kadar bölgesel, dinsel, etnik siyaset yapmadık. Bizim için dağdaki çoban ile Cumhurbaşkanı aynıdır” dedi.


Milletvekili Yakup Taş ise, “Sıcak ilgi ve alakanıza teşekkür ediyor. Ben AK Parti’nin yaptığı hizmetlerden bahsetmeyeceğim. Sağlıkta, eğitimde, ulaşımda yaptıklarımız göz önündedir. AK Parti halka hizmet hakka hizmet düsturu ile kurulmuştur. İnsanlara hizmet için yola çıkmıştır” diye konuştu.


Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, “Hepimiz bu topraklarda yaşıyoruz. İyi şeyler olursa, güzel şeyler olursa bundan hepimiz istifade ederiz. Kötü şeyler olursa bundan hepimiz zarar görürüz. Birimizin diğerinden farkı yok” dedi.


Yaylakonak Belediye Başkan Adayı Hasan Karakaya ise konuşmasında, iktidarın gücünden faydalanarak beldeye en iyi hizmeti etmenin gayreti içerisinde olacaklarını söyledi.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 11:53
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