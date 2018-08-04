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AK Parti'den vekil seçilen Alpay Özalan'ın yerine gelen isim belli oldu!

AK Parti'den İzmir milletvekili seçilen Alpay Özalan'dan boşalan Türkiye U21 Milli Takımı teknik direktörlüğüne, bir dönem Galatasaray'da da çalışan Vedat İnceefe geldi.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 14:09
AK Parti'den vekil seçilen Alpay Özalan'ın yerine gelen isim belli oldu!

AK Parti'den milletvekili seçilen Alpay Özalan'dan boşalan Türkiye U21 Milli Takımı teknik direktörlüğüne Vedat İnceefe getirildi.

U21 Milli Takımın teknik direktörlüğüne Vedat İnceefe getirildi. 2019 U21 Avrupa Şampiyonası Eleme Turu 6. Grup'ta mücadele eden Ümit Millilerimiz, Vedat İnceefe ile ilk resmi maçına 7 Eylül 2018'de iç sahada oynayacağı Kıbrıs Rum Kesimi karşısında çıkacak.

GALATASARAY'DA DA ÇALIŞMIŞTI

Vedat İnceefe futbolculuğu döneminde, Soma Sotespor, K.Karabükspor, Galatasaray ve Manisaspor takımlarında forma giydi.

 

2010-2011 sezonunda Yeni Malatyaspor, 2011-2012 sezonunda Bugsaşspor ve 2013 yılında Galatasaray U19 teknik sorumluluğu yapan ve son olarak U19 Milli Takımı Teknik Direktörlüğü görevinde bulunan İnceefe, 6 kez A Milli Takım formasını giyerken, Ay-Yıldızların 1996 Avrupa Şampiyonası Finalleri kadrosunda yer aldı.

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 14:09
  1. Karabük
  2. Manisa
  3. Malatya
  4. alpay özalan
  5. vedat inceefe

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