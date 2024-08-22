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Gündem AK Parti'den Türkiye'yi sarsan olaya ilişkin açıklama: Lanetliyoruz!
Gündem

AK Parti'den Türkiye'yi sarsan olaya ilişkin açıklama: Lanetliyoruz!

Yeniakit Publisher
2024-08-22 00:41:00 -
AK Parti'den Türkiye'yi sarsan olaya ilişkin açıklama: Lanetliyoruz!

AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Manisa’nın Akhisar ilçesinde sokak ortasında eşi tarafından darbedilen hamile kadın hakkında açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddetin yasal olarak suç olduğunu, ahlaki olarak da insanlık dışı olduğunu belirtti.

'KADINA ŞİDDET İNSALIK DIŞIDIR, LANETLİYORUZ'

Bu şiddeti engelleme imkanı varken seyredenlerin durumunun da vahim olduğunu ifade eden Çelik, şunları kaydetti:

"Manisa’nın Akhisar ilçesinde sokak ortasında eşi tarafından darp edilen hamile bir anneye yönelik şiddeti lanetliyoruz.

Kadına yönelik şiddet, yasal olarak suçtur; ahlaki olarak da insanlık dışıdır.
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Bu şiddeti engelleme imkanı varken seyredenlerin durumu da vahimdir.

Kadına şiddet insanlık dışıdır ve tüm insanlık için tehdittir. Kadına şiddete karşı toplum olarak çok boyutlu bir mücadele vermeliyiz. Bu noktada kültürel ve ahlaki hassasiyetlerimizi daha da güçlü ifade etmeli ve kadına şiddeti gündelik yaşamın her alanında mahkum etmeliyiz."

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